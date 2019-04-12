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صحة الوادى الجديد تفحص اللاجئين والأجانب ضد فيروس سى غدًا السبت

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:11 م
صحة الوادى الجديد تفحص اللاجئين والأجانب ضد فيروس سى غدًا السبت مبادرة 100 صحه
كتب فريق المحافظات
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أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، صباح غد السبت، أنه سيتم فحص اللاجئين والأجانب والعرب المقيمين بالمحافظة أو الزائرين لها ضد فيروس" سى" ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. 
 
 
وقالت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، الدكتورة السيدة على مشرف، اليوم الجمعة، أن الفحص ضد فيروس "سى" فقط ويكون في 5 نقاط فحص هي: "مركز طبي الزهور بمدينة الخارجة – مركز طبي موط بالداخلة- مستشفي بلاط المركزي – مستشفي باريس المركزي- مستشفي الفرافرة المركزى". 
 
 
وأضافت مشرف، أن الفحص سيكون فترة واحدة صباحية، من الساعة 9 صباحا وحتي الساعة الثالثة عصرًا، بينما تستمر أعمال المبادرة الرئاسية لفترتين كما هي وذلك حتي نهاية فعاليات المبادرة في 30 أبريل 2019.
 
 

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