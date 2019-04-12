شاهد.. جداريات معبد "البطلمى" بمركز قوص فى قنا

قنا - وائل محمد

يعد مركز قوص بمحافظة قنا هو أحد الأماكن التى جمعت بين التاريخ الفرعونى والتصوف، خاصة أن هناك مقامات وأضرحة شيدت منذ نحو 150 عامًا لكن يظل ذلك المكان يمتلك قيمة كبيرة خاصة أنه حاضر على وجود معبد البطلمى الفرعونى الموجود بمنطقة حى القنابر الفرعونى، الذى لم يتبقى من معالمه غير الجداريات التى تحتفظ بنفس النقوش التى شيدت من أجله.

عندما تخطو متجهًا نحو ذلك المكان تجد أهالى المنطقة فى استقبالك ليحدثوك عن تاريخ ذلك المعبد المدفون أسفل الأرض نتيجة عوامل الزمن، وتظهر الجداريات والجدران المدون عليها بعض الرسومات باللغة الفرعونية والتى تحكى ذلك الحقبة من الفترة التى كانت مقرًا لعبادة الإله "حور" لكن تلك المعابد تعرضت للإهمال بحثًا عن الكنوز والذهب والآثار المدفونة فى تم وضع تعليمات مشددة بحظر البناء فى تلك المنطقة.

الحاج رمضان ابراهيم، شيخ المنطقة، من سكان المنطقة يقول: "أنا أتولدت فى الحى الفرعونى وتربيت ونضجت فى ذلك المكان وكنت شاهدًا على استخراج مئات القطع الأثرية عن طريق البعثات وهيئة الآثار، وكنت دائما أستمع لإرشاد البعثات حول الجداريات التى تخرج من الأرض للمعبد، والذى يعود للعصر الفرعونى البطلمى.

وتابع رمضان أن التحذيرات التى تطلقها هيئة الآثار لم تكن رادعة للأهالى والأولى كان يجب القيام بعملية استخراج للمعبد بالكامل بدل من أن يحدثون الناس بمنع العبث بالجداريات وكنا نأمل أن يتم الاهتمام بالمنطقة التى تحتوى على كنوز مدفونة أسفل الأرض للآثار الفرعونية وتكون تلك المنطقة مزارا سياحيا.

وأضاف: "كان نفسى أشوف منطقة الحى معبد حقيقي ومزار سياحى للأجانب، المكان يحتاج إلى اهتمام وتطويره لكن العوامل المناخية تسببت فى تغير ملامح النقوش والرسومات والتى تتآكل نتيجة دفن تلك الآثار فى بطن الأرض والأطفال يصعدون للعب عليها بسبب عدم وجود تطوير للمنطقة.

من جانبه، قال مصدر بهيئة الآثار، إن منطقة البطلمى هى منطقة أثرية ويوجد لوحات تحذر من الاقتراب من الجداريات والمنطقة الأثرية المواجهة لها، ويحظر أعمال البناء بالمنطقة قبل إخطار هيئة الآثار، وهناك تمركزات أمنية ودوريات متحركة تقوم بتنشيط الموقع بين الحين والآخر.



1 حصان بالمنطقة الأثريية



2 الحاجج رمضان يتحدث عن المنطقة



3 شيخ منطقة البلطمة الأثرية بقوض



4 يتحدث عن النقوشات الموجودةة بالجدريات



5 طفل اعلى الجدرريات



6 طفل يلعب الكورة ببالمنطقة



7 شيخ المنطقةة ييتحدث عن تاريخها



8 النقوش الفرعونية



9 تاريخ منطقة البططلمى الأثرية



10 المعبد الببطلمى



11 اطفال حول السور المواجه للمنطقة الأثرية



13 لاففتة للمعبد تعرضضت للتاكل



14 بعض أجزاء المعبد



15 شيخ المنطقة