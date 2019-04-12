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سيناتور أمريكى يدعو للتدخل العسكرى فى فنزويلا: واشنطن تواجه تهديدا خطيرا لأمنها

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:45 م
سيناتور أمريكى يدعو للتدخل العسكرى فى فنزويلا: واشنطن تواجه تهديدا خطيرا لأمنها أسانج
كتبت فاطمة شوقى
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دعا السيناتور الأمريكى من ولاية فلوريدا "ريك سكوت" إلى التدخل العسكرى الأمريكى فى فنزويلا، قائلا: إن واشنطن تواجه تهديدا خطيرا لأمنها القومى، وحذر من أن الوضع فى فنزويلا أصبح خطيرا مثل الحرب الأهلية السورية.
 

واعتبر سكوت، أن الولايات المتحدة يجب أن تبدأ فى النظر فى استخدام القوة العسكرية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا، بينما يرفض نظام نيكولاس مادورو تلقى المساعدة.

 

ووفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية قال السيناتور الامريكى فى خطاب "لا يوجد سوى خيار واحد لتقديم المساعدة لشعب فنزويلا وهو شىء لا يريد أحد التحدث عنه،و أصبح من الواضح أنه سيتعين علينا التفكير فى استخدام الأصول العسكرية الأمريكية لتقديم المساعدات."

 

وأشار إلى أن العقوبات وحدها لم توقف نظام مادورو، وتحتاج الولايات المتحدة إلى التفكير فى استخدام الأصول العسكرية لتقديم المساعدات لملايين الفنزويليين الجياع والمرضى، وأدعو حلفائنا الذين يدعمون زعيم المعارضة خوان جوايدو للانضمام إلى هذا الحل.

 

وأضاف "حاول رئيس الجمعية الوطنية (AN) ، خوان جوايدو - المعترف به كرئيس مؤقت من قبل واشنطن وخمسين دولة - فى 23 فبراير إرسال مساعدات إنسانية إلى بلاده ، لكنه فشل بسبب القمع العنيف لقوات نظام مادورو ، الذى وصفت العملية بالتدخل الأمريكى.

 

وقال سكوت مبررا الحاجة للتفكير بشكل صريح فى العمل العسكرى "خصومنا يشككون فى نوايانا وتصميمنا ولا يعتقدون أننا جادون."

 

وأضاف سكوت "مادورو وبلطجيته، لم يتركوا لنا أى خيار"، مضيفا "لا ينبغى أن ننظر إلى الضعف فى مواجهة تصميم الصينيين والروس والكوبيين على دعم مادورو."

 

ووفقا للأمم المتحدة ، ما يقرب من ربع الـ 30 مليون فنزويلى يحتاجون إلى مساعدة "عاجلة"، البلد غارقة فى كارثة اقتصادية وسياسية وتعانى من نقص فى المنتجات الأساسية ، مع انقطاع التيار الكهربائى بشكل متكرر ، ونزوح ما يقرب من 10% من سكانها منذ عام 2015.


 
 

 


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