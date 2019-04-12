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روسيا ترصد 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:04 ص
روسيا ترصد 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في سوريا بشار الاسد
موسكو )أ ش أ(
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 أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة في سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية في محافظتي اللاذقية وحماه، بينما لم يقدم الجانب التركي أي معلومات بشأن عدد الخروقات التي رصدها.

وقالت "الدفاع الروسية" - في نشرة بشأن الوضع في سوريا، نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - إنه تم رصد خمس حالات لخرق الهدنة في محافظة اللاذقية، فيما تم رصد حالة واحدة في محافظة حماه.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، لم يقم مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين - بحسب النشرة - بتنفيذ أي عمليات إنسانية.

 

 


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