video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 12:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع مخلفات شارع خالد بن الوليد السياحى بالأقصر.. وتوصيل خط مياه بحاجر الرزيقات

الجمعة، 12 أبريل 2019 11:39 ص
رفع مخلفات شارع خالد بن الوليد السياحى بالأقصر.. وتوصيل خط مياه بحاجر الرزيقات جانب من الحملة
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة نظافه مكبرة وغسيل أرصفة ورفع نواتج قص وتهذيب الأشجار بشارع خالد بن الوليد السياحي، حوالي 12 شجرة تقريباً، وذلك في ضوء توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة.

وأطلق الحملات رجال قطاع نظافة جنوب الأقصر بقيادة سمير سعود مسئول القطاع، حيث تم غسيل منطقة مرحباً وساحة معبد الأقصر أمام موقف حنطور مرحباً، وإستكمالاً لأعمال القطاع تم رفع 5 طن نواتج قص الأشجار.

وفي سياق متصل، أكد عبد الكريم أحمد مسئول قطاع نظافة وسط، أنه تم غسيل خيمة شباب الخريجين، ونظافة وغسيل الشوارع المحيطة بالخيمة أمام محطة السكة الحديد، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه ضمن خطة المشاركة المجتمعية التى صدق عليها اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة لدعم وتوصيل خطوط مياه الشرب للأسر الفقيرة والمناطق المحرومة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للغير قادرين، عن بدء توصيل خط مياة رئيسي بحاجر الرزيقات بمدينة أرمنت.

وأضافت الشركة، أنه بدأت مؤسسه فرحة تجمعنا فى تنفيذ وتوصيل خط مياه رئيسى بقطر 4 بوصه لمنطقه حاجر الرزيقات بحرى بطول 500 متر لتغذيه ودعم حوالى 20 أسرة محرومة من خدمات مياه الشرب حيث كانت تستخدم آبار المياه الجوفية لسنوات.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس مدينة الأقصر يعلن بدء طلاء الواجهات بلون موحد بمشروع الهوية البصرية

الاقصر

اخبار الاقصر

مجلس مدينة الاقصر

اخبار مصر

استعدادات شهر رمضان المبارك

اخبار المحافظات

حملات نظافة بالاقصر




لا تفوتك
المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

المجلس العسكرى بالسودان: نحن أبناء سوار الذهب وجئنا لتلبية مطالب المتظاهرين

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

رئيس هواجيان الصينية: مصر على رأس أولويات استثماراتنا الخارجية

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

اعتقال اسانج يثير الجدل.. السويد تتلقى طلبا باستئناف التحقيق معه.. وتريزا ماى احتجازه إثبات أن لا أحد فوق القانون.. وخارجية بريطانيا: ليس بطلا وقضاؤنا سيحدد مستقبله.. واستراليا: واثقون من عدالة لندن

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

"أهلا بتخفيضات الشهر الفضيل".. 250 شركة سلع غذائية تشارك بمعرض "أهلا رمضان".. فتح المقر الرئيسى للجمهور يوميًا من 10 صباحا وحتى 9 مساء.. و220 منفذا ثابتا بالمحافظات و386 قافلة متحركة لطرح المنتجات بأسعار مخفضة

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

89 % من السياح الإيطاليين يفضلون مصر فى إجازة الصيف

جيرو يدعم محمد صلاح ضد عنصرية جماهير تشيلسي

جيرو يدعم محمد صلاح ضد عنصرية جماهير تشيلسي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة