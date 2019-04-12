رفع مخلفات شارع خالد بن الوليد السياحى بالأقصر.. وتوصيل خط مياه بحاجر الرزيقات

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مجلس مدينة الأقصر، حملة نظافه مكبرة وغسيل أرصفة ورفع نواتج قص وتهذيب الأشجار بشارع خالد بن الوليد السياحي، حوالي 12 شجرة تقريباً، وذلك في ضوء توجيهات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، وتحت إشراف حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة.

وأطلق الحملات رجال قطاع نظافة جنوب الأقصر بقيادة سمير سعود مسئول القطاع، حيث تم غسيل منطقة مرحباً وساحة معبد الأقصر أمام موقف حنطور مرحباً، وإستكمالاً لأعمال القطاع تم رفع 5 طن نواتج قص الأشجار.

وفي سياق متصل، أكد عبد الكريم أحمد مسئول قطاع نظافة وسط، أنه تم غسيل خيمة شباب الخريجين، ونظافة وغسيل الشوارع المحيطة بالخيمة أمام محطة السكة الحديد، استعدادا لشهر رمضان الكريم.

وفى سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أنه ضمن خطة المشاركة المجتمعية التى صدق عليها اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة الشركة لدعم وتوصيل خطوط مياه الشرب للأسر الفقيرة والمناطق المحرومة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى للغير قادرين، عن بدء توصيل خط مياة رئيسي بحاجر الرزيقات بمدينة أرمنت.

وأضافت الشركة، أنه بدأت مؤسسه فرحة تجمعنا فى تنفيذ وتوصيل خط مياه رئيسى بقطر 4 بوصه لمنطقه حاجر الرزيقات بحرى بطول 500 متر لتغذيه ودعم حوالى 20 أسرة محرومة من خدمات مياه الشرب حيث كانت تستخدم آبار المياه الجوفية لسنوات.