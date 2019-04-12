رجل يتهم زوجته بالنشوز: خانتنى مع أصدقائى على فيس بوك وضربتنى "علقة موت"

كتبت أسماء شلبى

أقام رجل دعوى أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يتهم فيها زوجته بالنشوز مستغيثا من جبروتها بعد أن تفننت فى الإساءة إليه وفضحه، بحديث غير أخلاقى وإرسال محتوى مخل بالآداب إلى معارفه وأصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقال الزوج "ع.أ.ن": "5 سنوات عشتهم مع زوجتى دمرت فيهم حياتى وأهانتنى ولقنتنى علقة موت وسلبت ممتلكاتى، وأجبرتنى على السمع والطاعة".

وأضاف المدعى: "لم أرفض لها طلب وكنت أستدين إذا لم يكن بحوزتى المال لألبى طلباتها حتى لا تشعر بالضيق منى، وتلجأ للشكوى كعادتها، ورغم كل ما فعلته تمردت وفضحتنى، وأحدثت بنفسها إصابات، وحررت محضر ضدى حتى تبتزنى بالدفع أو الحبس".

واستطرد: "زوجتى دخلت فى علاقة مع محاميها الذى يحرضها على التخلص منى ليتزوجها وذلك بعد أن استوليا على ممتلكاتى بالشهود الزور والطرق الملتوية، شوهت سمعتى ودفعت بلطجية لإيذائى وضربتنى "علقة موت" عقابا لى على تقديم بلاغ ضدها لأصاب بكسور وجروح وتهشيم جسدى ورأسى".