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رئيس جهاز القاهرة الجديدة: الانتهاء من تنفيذ مجمع تراخيص المرور

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:53 ص
رئيس جهاز القاهرة الجديدة: الانتهاء من تنفيذ مجمع تراخيص المرور مجمع تراخيص المرور بمدينة القاهرة الجديدة
كتب أحمد حسن
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أعلن المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع مجمع تراخيص المرور بالقاهرة الجديدة، ومن المقرر تشغيله قريباً، لخدمة أهالى المدينة.
 
وقال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن مشروع مجمع تراخيص المرور بالمدينة يقع على مساحة 15 ألف متر مربع،  والمبنى على مساحة 4700 متر مربع، ويضم البدروم السفلى أماكن انتظار تتسع لـ54 سيارة، ويضم البدروم العلوي (أرشيف ومخازن – عنابر وحمامات وكافتيريا – أماكن انتظار تتسع لـ12 سيارة)، بينما يضم الدور الأرضى (صالات انتظار للجمهور – مكاتب لشركات التأمين – كافتيريات – مكتب رئيس وحدة التراخيص - مكاتب للضباط – سكرتير ومعاون ورئيس نيابة – أرشيف النيابة – مباحث المرور – قاعات للجلسات).
 
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وأضاف: كما يضم المبنى دوار الميزان (مكتب مدير المرور – مكاتب للضباط – كافتيريا – مكاتب لشركات التأمين – سكرتير ومعاون ورئيس نيابة – مباحث المرور – أرشيف النيابة)، موضحاً أن الدور الثانى العلوي مُخصص للرخص الخاصة، ويضم (مكتب رئيس وحدة التراخيص – مكاتب للضباط – كافتيريا – مكتب تدريب قيادة – عيادة باطنة ورمد – التحكم والمراقبة)، بجانب توافر دورات المياه والمصاعد.
 
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