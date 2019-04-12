جهاز مكافحة الإرهاب بالعراق: نملك رؤية واضحة لأماكن تواجد الإرهابيين

بغداد /أ ش أ /

أكد جهاز مكافحة الإرهاب العراقى، الخميس، امتلاكه رؤية واضحة لأماكن تواجد وحركة الإرهابيين.

وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان ، فى تصريحات خاصة لقناة " السومرية نيوز" العراقية ، إن "جهاز مكافحة الإرهاب لديه رؤية واضحة لأماكن تواجد وحركة الإرهابيين ومن يدعمهم وسنحبط كل محاولاتهم البائسة بإعادة إنتاج مناطق آمنة لهم فى الجبال والوديان والصحراء وفى كل شبر من أرض العراق".

وأضاف النعمان، أن العملية التى انطلقت، فى تلال حمرين تم الإعداد والتخطيط لها منذ فترة ليست قصيرة والمعلومات الاستخبارية كانت متواصلة قبل وأثناء وبعد العملية التى استغرقت أربعة أيام.

وأوضح أنه تم تدمير مقر إصدار صحيفة النبأ التابعة لعصابات "داعش" الإرهابية والعثور على إصدارات عديدة للصحيفة المذكورة.

وكان جهاز مُكافحة الإِرهاب أعلن، أمس الأربعاء الشروع بعملية أمنية واسعة لمُلاحقة فلول عناصر تنظيم داعش فى تلال حمرين بمشاركة طيران الجيش العراقى وطيران التحالُف الدولي.