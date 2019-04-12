"تعليم الغربية" تحقق فى سقوط غطاء بلوعة صرف على يد تلميذة داخل مدرسة

كانت الطفلة وتدعى فاطمة عصام بالصف الثانى الابتدائي بمدرسة دلبشان الابتدائية، قد سقط عليها غطاء بلوعة صرف صحي مفتوحة داخل المدرسة، أثناء حصة التربية الرياضية، وأصيبت بكسر مضاعف بكف يدها اليمنى وتهتك بالأنسجة.

وحرر والدها شكوى يتهم إدارة المدرسة، ومدرس التربية الرياضية والمشرفين بالإهمال وترك غطاء البلاعة مفتوح وهو ما نتج عنه إصابة نجلته بكسر بيدها اليمنى، مضيفا فى شكواه انه تم إجراء عملية جراحية للطفلة، وتدهور حالتها الصحية، وامر الأطباء بسرعة بتر كف اليد اليمنى.

وطالب والدها اللواء هشام السعيد محافظ الغربية بالتحقيق فى الواقعة، ومعاقبة المقصرين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لتسببهم فى إصابة نجلته بإصابات بالغة.