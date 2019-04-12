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تعزيز الخدمات المرورية فى محيط إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية

الجمعة، 12 أبريل 2019 07:00 ص
تعزيز الخدمات المرورية فى محيط إنشاء محطة مترو جامعة الدول العربية محطة مترو جامعة الدول العربية
كتب عبد الرحمن سيد
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عززت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات فى محيط التحويلات بشارع جامعة الدول التى تستغرق 3 سنوات لإنشاء محطة مترو "جامعة الدول العربية" والتى تستلزم إجراء تحويلة لمسافة ما يقرب من 400 متر فى الاتجاه القادم من شارع السودان وكوبرى ناهيا بداية من شارع جامعة الدول العربية مع شارع محيى الدين أبوالعز حتى دوران البرج الإدارى فى اتجاه ميدان النصر.

 

كما نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات بالشوارع البديلة لجامعة الدول العربية بسبب أعمال إنشاء محطة المترو الجديدة، مع مراقبة كافة الطرق بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بالمكان لرصد أى كثافات مرورية خلال إجراء تلك اﻷعمال لحين انتهائها فى المدة المحددة لها.


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