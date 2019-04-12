بنس: أمريكا تواجه أزمة بشأن الحدود الجنوبية مع المكسيك

واشنطن )أ ش أ(

أعرب نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، عن تقديره لحقيقة أن المواطنين الأمريكيين في جميع أنحاء البلاد والإعلام بدأوا الاعتراف بأنهم يواجهون ما وصفه بـ "أزمة حقيقية" على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وقال بنس - في لقاء خاص مع قناة "سي إن إن" الأمريكية خلال زيارته للحدود الأمريكية - المكسيكية - إنه في يوم /الثلاثاء/ الماضي تمكن أربعة آلاف و300 شخص من عبور الحدود الأمريكية - المكسيكية بطريقة غير شرعية، وذلك في توضيحه لما أعلنته هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بشأن ارتفاع حالات إلقاء القبض على تلك الأسر إلى نحو 375 بالمائة؛ وهي النسبة التي وُصفت بـ "الحادة والمذهلة".

وأضاف أن الغالبية العظمى ممن يعبرون حدود بلاده الجنوبية من الأسر الضعيفة وبصحبتهم أطفال قُصّر تم الدفع بهم من جانب عصابات الاتجار بالبشر والمخدرات الذين يستغلونهم.

وبسؤاله عما تردد من أنباء بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد تحدث عن إعادة سياسة عدم التسامح بشأن المهاجرين غير الشرعيين، أكد بنس أن ترامب كان واضحًا للغاية في تصريحاته خلال الأسبوع الجاري وأنه لا يفكر في إعادة سياسة تفريق شمل تلك الأسر التي ألقي القبض عليها.

غير أنه شدد على أنه من الضروري للغاية إنهاء ما وصفه بـ "الأزمة الإنسانية" التي تهدد بالفعل أمن المواطنين الأمريكيين وتشكل صعوبة على نظام حدود كلا البلدين، مشيرا إلى أنه يتعين على الكونجرس التصرف بشأن هذا الصدد.

وبسؤاله عن تعليقه عما كتبه ترامب ووصفه لتعامل الديمقراطيين مع قضية الحدود بـ "الخيانة"، اعتبر بنس أن ما كتبه ترامب كان تعبيرًا عما يشعر به المواطنون الأمريكيون من إحباط، منوهًا إلى أنه خلال الشهر الماضي فقط تمكن أكثر من مائة ألف شخص من عبور الحدود الجنوبية بصورة غير شرعية إلى داخل البلاد.