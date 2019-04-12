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المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا بسبب إنشاء كوبرى مشاة لمدة 3 أسابيع

الجمعة، 12 أبريل 2019 01:06 م
المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا بسبب إنشاء كوبرى مشاة لمدة 3 أسابيع إغلاق جزئى-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تغلق الإدارة العامة لمرور القاهرة، محور جوزيف تيتو جزئيا لمدة 21 يوما، وذلك بسبب أعمال إنشاء كوبرى مشاه بالشارع عند محطة الكاوتش، والأعمال عبارة عن استقطاع حارة مرورية بعرض 3 متر وبطول 20 متر لتأمين منطقة الأعمال أثناء تنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بالكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

وستكون تلك الأعمال أمام القادم من الكلية الحربية تجاه القاهرة/ الإسماعيلية، و أمام طريق الخدمة للقادم من طريق القاهرة/ الإسماعيلية تجاه الكلية الحربية، و سيتم إستقطاع حارة مرورية من شارع جوزيف تيتو للقادم من الكلية الحربية، تجاه طريق القاهرة/ السويس، وكذلك حارة مرورية بطريق الخدمة للقادم من طريق القاهرة/ الإسماعيلية تجاه الكلية الحربية، بعرض 3 متر وبطول 20 متر.

على أن تكون الأعمال ليلاً ونهاراً اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى 5/5/2019م، مع عدم إجراء الغلق الكلى لنهر الطريق، والالتزام بمناطق الأعمال.

 

 

 


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