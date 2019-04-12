المرور يغلق محور جوزيف تيتو جزئيا بسبب إنشاء كوبرى مشاة لمدة 3 أسابيع

كتب عبد الرحمن سيد

تغلق الإدارة العامة لمرور القاهرة، محور جوزيف تيتو جزئيا لمدة 21 يوما، وذلك بسبب أعمال إنشاء كوبرى مشاه بالشارع عند محطة الكاوتش، والأعمال عبارة عن استقطاع حارة مرورية بعرض 3 متر وبطول 20 متر لتأمين منطقة الأعمال أثناء تنفيذ القواعد الخرسانية الخاصة بالكوبرى، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط الأعمال .

وستكون تلك الأعمال أمام القادم من الكلية الحربية تجاه القاهرة/ الإسماعيلية، و أمام طريق الخدمة للقادم من طريق القاهرة/ الإسماعيلية تجاه الكلية الحربية، و سيتم إستقطاع حارة مرورية من شارع جوزيف تيتو للقادم من الكلية الحربية، تجاه طريق القاهرة/ السويس، وكذلك حارة مرورية بطريق الخدمة للقادم من طريق القاهرة/ الإسماعيلية تجاه الكلية الحربية، بعرض 3 متر وبطول 20 متر.

على أن تكون الأعمال ليلاً ونهاراً اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى 5/5/2019م، مع عدم إجراء الغلق الكلى لنهر الطريق، والالتزام بمناطق الأعمال.