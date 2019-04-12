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المالكى: العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والحليفة

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:00 ص
المالكى: العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والحليفة نورى المالكى رئيس ائتلاف دولة القانون
بغداد /أ ش أ/
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أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى ، الخميس ، أن العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والحليفة.

وقال المالكى ، خلال استقباله مسؤول ملف شؤون العراق وإيران فى وزارة الخارجية الأمريكية ، أندرو بيك ، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن العراق حريص على بناء علاقات متوازنة مع جميع الدول الصديقة والحليفة المبنية على احترام سيادته وثوابته واستقلالية قراره الوطني.

وأشار الى عمق العلاقة التى تربط العراق والولايات المتحدة وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وأهمية مساهمة الجانب الأمريكى فى إعمار العراق والنهوض باقتصاده والارتقاء بجميع القطاعات.

 


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المالكى

أخبار العراق

العراق

بناء علاقات متوازنة

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