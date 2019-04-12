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الكنيسة الإنجيلية: المايسترو ناير ناجى يقود احتفالات عيد القيامة نهاية أبريل

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:00 ص
الكنيسة الإنجيلية: المايسترو ناير ناجى يقود احتفالات عيد القيامة نهاية أبريل الكنيسة الانجيلية
سارة علام
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تحتفل الكنيسة الإنجيلية بمصر بعيد القيامة المجيد فى السادسة والنصف مساء السبت الـ28 من أبريل بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة فى احتفال يترأسه القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وبمشاركة القس يوسف سمير راعى الكنيسة وفريق ترانيم الحياة الأفضل مع فقرة للمايسترو ناير ناجى.

من جانبه قال يوسف إدوارد، مدير الإعلام بالهيئة الإنجيلية: أن الكنيسة تحرص على دعوة كافة فئات الشعب المصرى من المسلمين والمسيحيين والكُتاب والفنانين والسياسيين إذ تشكل احتفالية الطائفة الإنجيلية كل عام عيدًا وطنيًا لكل المصرييين

وتحتل فكرة "القيامة" مكانة بارزة فى الفكر المسيحى إذ يعتبر الإيمان بقيامة المسيح أساسًا للإيمان بالعقيدة كلها، ومن ثم فإن كل ما ارتبط بهذا المعنى من طقوس وعبادات وممارسات له طبيعة خاصة، فصوم القيامة هو الصوم الكبير لمدة 55 يومًا، وعيد القيامة أيضًا من الأعياد الكبرى أما الأسابيع التى تسبق العيد فلكل يوم فيها معنى ومكانة تقرأ فيها صلوات خصوصا ترمز لقصص أساسية فى العقيدة المسيحية، تروى من خلالها الكنائس تعاليم مقدسة تحفظ بها الإيمان.

 


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