القوى العاملة: حل مشكلة مصرى بالسعودية وحصوله على 286 ألف جنيه مستحقاته

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توجيه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليماته لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، بحل مشكلة عامل مصرى لدى الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، للحصول على مستحقاته المالية من صاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم، إنه بالتواصل مع الملحق العمالى الدكتور ياسر غازى، أكد أنه تم التحرك الفورى مع المواطن المصرى وحضوره عدة جلسات بالهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، مقدما كل الدعم والمساندة للمواطن حتى صدور قرار الهيئة بأحقيته فيما طالب بلغت 62 ألفا و109 ريالات سعودية، به مستحقات بلغت 62 ألفا و109 ريالات سعودية، أى ما يوازى 286 ألفا و943 جنيها مصريا.

وأضاف المتحدث الرسمى للوزارة، أن المواطن تسلم الشيك بالمبلغ المستحق، وغادر المملكة إلى أرض الوطن.