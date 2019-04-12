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الرئيس التنفيذى لبوينج: أتمنى أن تعود طائرات 737 ماكس 8 إلى العمل قريبا

الجمعة، 12 أبريل 2019 09:53 ص
الرئيس التنفيذى لبوينج: أتمنى أن تعود طائرات 737 ماكس 8 إلى العمل قريبا تصنيع طائرة بوينج
واشنطن /أ ش أ/
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أعرب دينيس مويلنبرج الرئيس التنفيذى لشركة (بوينج) الأمريكية، لصناعة الطائرات التجارية، اليوم الجمعة، عن أمله فى أن تعود الطائرات من طراز (737 ماكس 8) إلى العمل من جديد خلال الأسابيع القادمة، وذلك بعد تحديث برامج التحكم بها.

وقال مويلنبرج - حسبما ذكرت شبكة (إن.إتش.كيه.) اليابانية - "برنامج الطائرة الذى تم تحديثه يعمل كما خطط له، إننى انبهرت بعمل فريقنا واحترافيته، إنهم سيقومون بعمل اختبار إضافى وإنتاج طائرات أخرى خلال الأسابيع القادمة، ونحن سنستمر فى إثبات ما استطعنا تحديده وما يوافق كافة المعايير".

وأشارت الشبكة إلى أن مصنع هذا الطراز من الطائرة الأمريكية أجرى اختبارات على 96 طائرة أخرى لضمان كفاءة البرنامج المحدث.

وكان عدد من المطارات حول العالم علقوا تحليق طائرات بوينج من ذلك الطراز بعد حادثة سقوط الطائرة الإثيوبية الشهر الماضي، والتى تعد الثانية بعد سقوط طائرة أخرى إندونيسية فى شهر أكتوبر العام الماضي.

 


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الرئيس التنفيذى بوينج

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