"التعليم" تبدأ تقييم عروض الأنشطة المسرحية بمحافظات مصر

كتب محمود طه حسين

بدأت الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية بالإدارة المركزية للأنشطة الطلابية التابعة لقطاع الخدمات والأنشطة فى تقييم العروض المسرحية على مستوى الجمهورية لمرحلة التعليم الأساسى "المرحلة الابتدائية، والمرحلة الإعدادية، ومرحلة التعليم الثانوى العام والفنى"، وذلك فى إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأنشطة التربوية لدورها الأساسى فى تنشئة الطلاب.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، فى بيان اليوم، إن مسابقة الفنون المسرحية تعمل على اكتشاف الموهوبين فى شتى مجالات الأنشطة المسرحية، فمنهم من هو متميز فى مجال التمثيل ومنهم من هو متميز فى مجال آخر كالديكورالمسرحى، والإضاءة، والموسيقى التصويرية، والمؤثرات وفنون التعبير الحركى، والاستعراض بالإضافة إلى المتميزين فى الغناء والعزف والتأليف.

وأضافت إيمان حسن، أن النشاط المسرحى يساهم فى تشكيل وجدان الطلاب وتثقيفهم وصقلهم بالخبرات من خلال قراءة النصوص العالمية والعربية وغيرها من الخبرات التى يكتسبها الطلاب من خلال المسرح، حيث أن العمل المسرحى عمل جماعى من الدرجة الأولى ويحتاج إلى تضافر جهود كبيرة لجميع المشاركين فى تنفيذ أى عمل، مؤكدة أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحرص دائمًا على أن تتضمن الأعمال المسرحية وغيرها من الأنشطة التربوية كل ما يؤكد على دعم القيم التربوية الإيجابية لدعم قيم الانتماء وحب الوطن لدى الطلاب.