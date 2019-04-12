البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "CIB" وإيديتا.. وتراجع حديد عز

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات إيداع شركات البنك التجارى الدولى إلى 9.841 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 20.230 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات حديد عز 115.898 مليون شهادة

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات نعيم القابضة عند 73.194 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس عند 177.128 مليون شهادة، بالم هيلز للتعمير عند 696.049 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.269 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.569 مليون شهادة، جى بى أوتو إلى 293.172 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع عامر جروب عند 301.096 مليون شهادة، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 306.029 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 386.723 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون شهادة.