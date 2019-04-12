البنك الدولى يكرم أمير الكويت لدوره فى دعم التنمیة بالشرق الأوسط

وكالات الأنباء

كرم البنك الدولى فى مقره ب‍العاصمة الأمريكية واشنطن الجمعة الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت احتفاء بدوره على المستويين الإقليمى والدولى فى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحياء السلام، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

ومثل امير الكويت فى حفل التكريم وزير المالية د ..نايف الحجرف، الذى قال فى كلمة ألقاها فى المناسبة "فى 9 سبتمبر 2014 أطلقت الأمم المتحدة لقب قائد العمل الإنسانى على الامير الشيخ صباح الأحمد، تقديرا للجهود الكبيرة التى قام بها ولا يزال لخدمة السلام والإنسانية المتمثلة فى مبادراته لنصرة الإنسان ومساعدة المنكوب وإغاثة المتضرر".

وتابع الحجرف:" اليوم فى 12 أبريل 2019 تعلن مجموعة البنك الدولى وتزامنا مع

انعقاد اجتماعات الربيع فى العاصمة واشنطن، تعلن عن تكريم الأمير الشيخ صباح الأحمد، تقديرا لجهوده لدعم السلام والتنمية والمساعدات الانسانية فى المنطقة والعالم أجمع، وبالنيابة عن حكومة وشعب الكويت أتقدم بجزيل الشكر لمجموعة البنك الدولى لمنحهم هذا التقدير الإستثنائى للأمير لدوره الريادى فى دعم السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم".

ولفت إلى أن الكويت فى ظل قيادة الأمير الحكيمة تتمتع بديبلوماسية تمكنها من قيادة المسيرة فى دعم السلام والمبادرات الانسانية والتنمية فى المنطقة والعالم أجمع.

وأكد الحجرف فى كلمته على أن مكانة الكويت اليوم فى مصاف الدول المتقدمة فى العمل التنموى لا تتخلى عن مسوؤلياتها تجاه الجميع بدعم السلام والتنمية المستدامة سواء عن طريق مشاريع الصندوق للتنمية أو عن طريق المؤسسات الدولية والمنظمات العالمية هو النهج الذى أسسه وحرص على تعزيزه وتنميته لإيمانه الراسخ بأن تعزيز السلام ودعم العمل التنموى ومحاربة الفقر وتمكين الشعوب مسؤولية مشتركة للجميع وتتطلب تظافر الجهود.

وبين الحجرف أن التكريم يعكس المكانة الكبيرة للأمير فى المجتمع الدولى وتقديرا لمبادراته الكبيرة فى دعم السلام والتنمية لما فيه خير الإنسانية.

يعد هذا التكريم هو الأول من نوعه الذى يقدمه "البنك الدولي" لقائد دولة وذلك تقديرا لدوره المشهود عالميا فى دعم استقرار الدول سياسياً واقتصادياً واجتماعياً فضلا عن سعيه الحثيث لمساعدة المحتاجين فى شتى بقاع الأرض.