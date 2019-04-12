الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار مبنيين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل

برازيليا (أ ش أ)

أعلنت وسائل إعلامية في البرازيل انهيار مبنيين اثنين بغرب مدينة "ريو دي جانيرو" اليوم /الجمعة/، وذلك إثر تعرض المدينة لهطول الأمطار الغزيرة على مدار الأيام الماضية.

وقال رجال الإطفاء - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه لم ترد أي أنباء فورية عن وقوع إصابات أو معلومات عن أعداد الأشخاص الذين كانوا بداخل كلا منهما، فيما أذاعت قناة "جلوبو" البرازيلية لقطات لأشخاص يمشون فوق حطام المبنيين، ما يشير أنهم الناجين.

وأضافت الشبكة أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها "ريو دي جانيرو" كانت قد أدت إلى حدوث فيضانات بالمدينة، مما أودى بحياة 10 أشخاص على الأقل.