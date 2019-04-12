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الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار مبنيين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل

الجمعة، 12 أبريل 2019 03:17 م
الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار مبنيين في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل امطار البرازيل الغزيرة
برازيليا (أ ش أ)
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 أعلنت وسائل إعلامية في البرازيل انهيار مبنيين اثنين بغرب مدينة "ريو دي جانيرو" اليوم /الجمعة/، وذلك إثر تعرض المدينة لهطول الأمطار الغزيرة على مدار الأيام الماضية.

وقال رجال الإطفاء - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - إنه لم ترد أي أنباء فورية عن وقوع إصابات أو معلومات عن أعداد الأشخاص الذين كانوا بداخل كلا منهما، فيما أذاعت قناة "جلوبو" البرازيلية لقطات لأشخاص يمشون فوق حطام المبنيين، ما يشير أنهم الناجين.

وأضافت الشبكة أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها "ريو دي جانيرو" كانت قد أدت إلى حدوث فيضانات بالمدينة، مما أودى بحياة 10 أشخاص على الأقل.

 

 


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البرازيل

امطار غزيرة

ريو دى جانيرو




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