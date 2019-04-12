الأردن يؤكد الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه

عمان (أ ش أ)

أكدت المملكة الأردنية الهاشمية أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق.

وذكرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية - في بيان اليوم الجمعة أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن المملكة تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث في جمهورية السودان الشقيقة وتؤكد أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره".

وأكدت الوزارة وقوف الأردن إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني.

وكان وزير الدفاع السوداني، رئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق أول ركن عوض بن عوف قد أعلن - أمس /الخميس/ - "اقتلاع نظام الحكم برئاسة عمر البشير"، والتحفظ عليه بعد اعتقاله في مكان آمن .

وأضاف أن اللجنة الأمنية العليا بالسودان قررت تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة البلاد لفترة انتقالية مدتها عامين، مع تعطيل العمل بالدستور، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءً وحتى الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي للسودان.