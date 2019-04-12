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اعتماد حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة

الجمعة، 12 أبريل 2019 10:59 ص
اعتماد حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن الجيزة مديرية أمن الجيزة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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اعتمد اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة حركة تنقلات محدودة، شملت تولى المقدم أحمد نصر منصب وكيل فرقة شمال أكتوبر لمركزى شرطة كرداسة ومنشأة القناطر، وتولى المقدم مجدى موسى وكيل فرقة الدقى والعجوزة منصب رئيس مباحث أوسيم، خلفا للمقدم أحمد ربيع.

كما شملت الحركة نقل المقدم محمود بسيونى نائب مأمور أوسيم إلى إدارة تأمين أكتوبر، وحلول المقدم ياسر أمين بديلا عنه، بالإضافة إلى تولى العقيد عصام بركات مأمور مركز أطفيح منصب مفتش مباحث غرب الجيزة.

 


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