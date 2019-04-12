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اتصالات بين نتنياهو وكحلون لتشكيل كتلة واحدة فى حكومة الاحتلال المقبلة

الجمعة، 12 أبريل 2019 05:00 ص
اتصالات بين نتنياهو وكحلون لتشكيل كتلة واحدة فى حكومة الاحتلال المقبلة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
أ ش أ
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أوردت القناة 11 العبرية، أن هناك اتصالات متقدمة تجرى بين الحزبين الإسرائيليين (ليكود) و(كولانو) بهدف الاتحاد بينهما لتشكيل كتلة واحدة فى الحكومة الاسرائيلية المقبلة.

وأضافت القناة الإسرائيلية، أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائى إلا أن التقديرات تشير إلى قرب إبرامه الأسبوع المقبل، وستضم الكتلة المشتركة 40 نائبا، وسيحتفظ موشيه كحلون رئيس كولانو بحقيبة المالية.

وذكرت مصادر عبرية أنه من المقرر أن تنشر لجنة الانتخابات المركزية فى غضون ساعات النتائج النهائية لانتخابات الكنيست.

وأشارت تقارير إعلامية إلى حدوث تغييرات داخل معسكر اليمين بعد فرز الأصوات فى "المظاريف المزدوجة"، بحيث سيزداد عدد مقاعد الليكود ليبلغ 36 مقعدا.

وأقرت اللجنة الإسرائيلية أن خللا طرأ على موقع الإنترنت التابع لها؛ مما أدى إلى عدم نشر النتائج المرحلية بشكل صحيح.

 


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اللكود

كحلون

حكومة الاحتلال المقبلة




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