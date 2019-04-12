video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 12 أبريل 2019 02:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اتحاد الغرف السياحية يطلق عملية إعادة هيكلة فنية وإدارية لتفعيل دوره

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:00 ص
اتحاد الغرف السياحية يطلق عملية إعادة هيكلة فنية وإدارية لتفعيل دوره وحيد عاصم عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية
كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

كشف وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، عن أن الاتحاد سيشهد عملية إعادة هيكلة بالكامل خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن المجلس استعان بأحد بيوت الخبرة المختصة فى هذا المجال، ودرست تشكيل الاتحاد جيدًا، وانتهت من وضع التقرير الخاص بذلك.

وأوضح عاصم لـ"اليوم السابع"، أن التقرير شامل تطوير الاتحاد وهيئة المكتب قامت بدراسته وسيبدأ التطبيق وإعادة هيكلة الاتحاد بالكامل إداريًا وفنيًا وماليًا، حيث سيتم اعتماد خطة التطوير فى أول اجتماع مجلس إدارة الأسبوع المقبل، حيث تم تشكيل لجنة لمباشرة التنفيذ، وخلال ثلاثة أشهر سيتم الانتهاء من إعادة الهيكلة.

ولفت عاصم إلى أن اللجان النوعية التى تم تشكيلها تحت مظلة مجلس إدارة الاتحاد تم الانتهاء من تشكيلها وتفعيل عملها، لافتًا إلى أن كل لجنة بدأت عملها بعقد اجتماع بكامل هيئتها، وبدأت فى دراسة الملفات الموكلة إليها.

ويأتى مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية الحالى بعد انتخابات فى يناير الماضى، ليشهد الاتحاد تفعيل بعد توقف دام لأكثر من ثلاث سنوات بسبب تجميد عمله وتعيين لجان تسيير أعمال، وعقد مجلس إدارة الاتحاد برئاسة أحمد الوصيف مجلس إدارته الثالث الشهر الماضى، والذى تناول عدة موضوعات ذات أهمية للقطاع، ومنها التدريب وتطوير المراكز المملوكة للاتحاد التى تقدم هذه الخدمة وكذا مشروع تطوير التعليم الفنى المعروف بـ TVETهذا إلى جانب دور الاتحاد فى بعض المشروعات القومية والمناسبات ومنها بطولة كأس الأمم الأفريقية، وكذا أهداف وخطة عمل اللجان المتخصصة بمجلس إدارة الاتحاد والتنسيق فيما بينها وبين الغرف.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس اتحاد الغرف السياحية: نؤيد التعديلات الدستورية لأنها تؤدى للاستقرار

اتحاد الغرف السياحية يدرس تشكيل 4 لجان نوعية أهمها "الأمم الأفريقية"

رانيا المشاط واتحاد الغرف السياحية يعقدان اليوم مؤتمرا صحفيا لعرض خطة مشتركة

اتحاد الغرف السياحية

وحيد عاصم

اعادة هيكلة

السياحة




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة