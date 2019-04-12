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إلقاء القبض على مسؤولين تنفيذيين كبيرين بأبراج بسبب اتهامات أمريكية

الجمعة، 12 أبريل 2019 12:36 م
إلقاء القبض على مسؤولين تنفيذيين كبيرين بأبراج بسبب اتهامات أمريكية بورصة دبى
رويترز
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قالت مدعية اتحادية إن الرئيس التنفيذى والمدير الشريك لشركة الاستثمار المباشر المنهارة أبراج كابيتال ومقرها دبى أُلقى القبض عليهما بسبب اتهامات وجهتها إليهما الولايات المتحدة بالاحتيال على مستثمرين من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس.
 
 
وقالت أندريا جريسوولد مساعدة وزير العدل الأمريكى فى جلسة فى محكمة اتحادية فى مانهاتن إن مؤسس أبراج ورئيسها التنفيذى عارف نقفى أُلقى القبض عليه فى المملكة المتحدة يوم الجمعة الماضي، بينما تم إلقاء القبض على مصطفى عبد الودود المدير الشريك فى فندق بنيويورك أمس الخميس.
 
وظهر عبد الودود فى الجلسة وقال إنه غير مذنب فيما يتعلق باتهامات بالاحتيال بشأن أوراق مالية ومدفوعات أموال والتآمر، ولم يطلب بنجامين برافمان، محامى عبد الودود، الإفراج عنه بكفالة على الفور قائلا إنه بحاجة إلى مزيد من الوقت للإطلاع على القضية.
 
وقالت جريسوولد إن ممثلى الادعاء سيطلبون تسلم نقفى الموجهة إليه اتهامات بارتكاب نفس الجرائم التى وُجهت إلى عبد الودود، ولم يتسن على الفور الوصول إلى كيسى لارسن المتحدث باسم نفقى.
 
وكانت أبراج أكبر شركة استثمار مباشر فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، بعدما أبدى مستثمرون من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس شكوكهم حول إدارة صندوق للرعاية الصحية بقيمة مليار دولار.
 
وفى لائحة اتهامات موجزة جرى الإعلان عنها أمس الخميس، قال ممثلو الادعاء إنه منذ عام 2014 وحتى انهيار الشركة، كذب نقفى وعبد الودود بشأن أداء صناديق أبراج، مضخمين قيمتها بما يزيد عن نصف مليار دولار.
 
كما قال ممثلو الادعاء إن نقفى وعبد الودود تسببا فى إساءة استخدام "ما لا يقل عن مئات الملايين" من أموال المستثمرين، إما لإخفاء نقص السيولة أو لتحقيق منفعة شخصية لهما أو لشركائهما.
 
وقالت جريسوولد إن أبراج قدمت نفسها كرائد "للاستثمار المؤثر" الذى يعزز التقدم الاجتماعي، عبر الاستثمار فى مستشفيات فى دول نامية على سبيل المثال.
 
وقالت "فى الحقيقة، أبراج شاركت فى احتيال كبير".
 
وقالت جريسوولد إن لائحة الاتهام لم تحو الكثير من التفاصيل، بسبب أن السلطات تحركت سريعا لإلقاء القبض على عبد الودود فور أن علمت أنه فى الولايات المتحدة مع زوجته وابنه لزيارة كليات.
 
وقالت إن ممثلى الادعاء يعتزمون توجيه اتهامات أكثر تفصيلا بحلول نهاية مايو.
 
وتواجه أبراج ونقفى اتهامات ذات علاقة وجهتها أمس الخميس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
 

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