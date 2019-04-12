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إصابة 3 فلسطينيين فى غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى

الجمعة، 12 أبريل 2019 06:09 م
إصابة 3 فلسطينيين فى غزة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى مسيرات العودة
أ ش أ
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أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكان آلاف المواطنين، توافدوا الى الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة فى جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت شعار "معا لمواجهة التطبيع".

واطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع فى مخيمات العودة الخمسة المنتشرة من شمال القطاع إلى الجنوب، نقاط لتفريق المتظاهرين السلميين، كما اطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت صوب الشبان شرق موقع أبو صفية شمال قطاع غزة.

من جانبها، أنهت الطواقم الطبية استعداداتها وتجهيزاتها مواكبة لانطلاق فعاليات الجمعة الـ 54 لمسيرة العودة وكسر الحصار اليوم شرق قطاع غزة.

 

 


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