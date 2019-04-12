نيويورك – رويترز

أوبر تكشف عن طرح عام أولى مع تحذير من احتمال عدم تحقيق أرباح على الإطلاق

نيويورك – رويترز

قالت أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب، فى إفصاح عن طرح عام أولى للشركة إن لديها 91 مليون مستخدم، لكن النمو يتباطأ وإنها ربما لا تحقق أرباحا على الإطلاق.

وتقدم الوثيقة أول صورة مالية شاملة عن الشركة التى تأسست قبل 10 سنوات والتى بدأت عملها بعد أن وجد مؤسسها صعوبة فى ركوب سيارة أجرة فى ليلة تساقطت خلالها الثلوج وغير الطريقة التى يتنقل بها معظم سكان العالم كثيرا، ويؤكد الإفصاح على النمو السريع لأوبر فى السنوات الثلاث الماضية لكنها أيضا يشدد على الكيفية التى أثرت بها سلبا سلسلة من الفضائح العامة وتزايد التنافس من الشركات المنافسة على خطط الشركة لجذب الركاب والاحتفاظ بهم.

كما يُلقى الإفصاح الضوء على إلى أى مدى تظل أوبر بعيدة عن تحقيق أرباح، مع تحذير الشركة من أنها تتوقع فيما يخص النفقات التشغيلية "زيادة كبيرة فى المستقبل المنظور" وإنها "ربما لا تحقق ربحية".

وتكبدت أوبر خسائر 3.03 مليار دولار فى 2018 من العمليات.

ويكشف الإفصاح الذى قدمته الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أن أوبر لديها فى المتوسط 91 مليون مستخدم نشط شهريا على منصتيها، بما فى ذلك خدمة نقل الركاب وخدمة توصيل الطعام (أوبر ايتس)، بنهاية 2018 وذلك ارتفاعا من 33.8 % من 2017، لكن النمو تباطأ من 51 % فى السنة السابقة.

ولم تفصح أوبر عن أحدث أرقام لمستخدميها من قبل، وتشير الأرقام إلى حجم النشاط. وعلى الرغم من أن قاعدة مستخدمى أوبر تشمل عملاء خدمات أخرى وخدمة نقل الركاب، فإن الرقم يزيد خمسة أمثال تقريبا عن 18.6 مليون أعلنته منافستها ليفت.

وبلغت إيرادات أوبر فى 2018 مبلغ 11.3 مليار دولار، بارتفاع نسبته نحو 42 % مقارنة مع 2017، لكن ذلك يقل عن وتيرة النمو البالغة 106 % التى سجلتها الإيرادات فى السنة السابقة.

ولم تحدد أوبر حجم الطرح العام الأولى، وذكرت رويترز فى وقت سابق من الأسبوع الجارى أن أوبر تخطط لبيع ما قيمته 10 مليارات دولار من الأسهم عند تقييم يتراوح بين 90 ومئة مليار دولار.

وأبلغ مصرفيون معنيون بالاستثمار فى وقت سابق أوبر أن قيمتها قد تبلغ ما يصل إلى 120 مليار دولار.

وسيكون الطرح العام الأولى لأوبر الأكبر منذ طرح شركة التجارة الإلكترونية الصينية على بابا القابضة فى 2014، الذى جمع 25 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن أوبر لم تعد تستهدف تقييما عند 120 مليار دولار فى الطرح العام الأولي، فإن الوصول إلى ذلك التقييم فحسب سيُطلق منح بعض الأسهم المجانية للرئيس التنفيذى دارا خسروشاهى وبعض مسؤولى الشركة التنفيذيين.

وبعد تقديم أوبر للإفصاح العام، ستبدأ الشركة سلسلة من العروض التقديمية للمستثمرين، المعروفة باسم جولة ترويجية، والتى ذكرت رويترز أنها ستبدأ فى 29 أبريل نيسان.

وتتجه الشركة صوب تسعير طرحها العام الأولى وبدء التداول فى بورصة نيويورك فى أوائل مايو أيار.

وبالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات بشأن الوضع المالى لأوبر، فإن الرئيس التنفيذى سيكون مكلفا بإقناع المستثمرين بأنه غير بنجاح ثقافة وممارسات العمل بعد سلسلة من الفضائح المحرجة على مدى العامين الماضيين.

وتضمنت تلك الفضائح مزاعم تحرش جنسي، واختراق ضخم لبيانات تسترت عليه جهات تنظيمية، واستخدام برامج غير مشروعة للتهرب من سلطات ومزاهم بشأن الرشوة فى الخارج. وانضم خسروشاهى إلى أوبر فى 2017 ليحل محل مؤسس الشركة ترافيس كالانيك الذى عُزل من منصب الرئيس التنفيذي.

وقالت أوبر إن حصتها السوقية انخفضت فى معظم المناطق فى العام الماضي، على الرغم من أن معدل الانخفاض تباطأ. وتقول الشركة إن حصتها السوقية فى الولايات المتحدة وكندا تزيد عن 65 %، مقابل حصة سوقية نسبتها 39 % أعلنتها ليفت.