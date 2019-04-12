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"أفريقية النواب" تبحث إمكانية تدشين خطوط طيران مباشرة لدول القارة السمراء

الجمعة، 12 أبريل 2019 06:00 ص
"أفريقية النواب" تبحث إمكانية تدشين خطوط طيران مباشرة لدول القارة السمراء اجتماع لجنة الشئون الأفريقية
كتبت : نورا فخرى
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تبحث لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها المزمع عقدة يوم الأحد المقبل، إمكانية تدشين خطوط طيران مباشرة أو مشتركة للدول الأفريقية لاسيما جبوتى وأسمرة ونواكشوط.

 

ويأتى ذلك فى ضوء مناقشة اللجنة 3 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب فى هذا الصدد، وبحضور ممثلى وزارة الطيران المدنى، والخارجية، وذلك يوم الأحد المقبل.

 

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعاً خلال دور الانعقاد الحالى، مع ممثلى وزارة الطيران حول خطة الوزارة لتعزيز التوجه المصرى نحو القارة السمراء.

 

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، ضرورة تغيير مستهدف مصر باتجاه أفريقيا إيجابيًا خصوصًا فى المطارات والجهات التى بها مصالح للأفارقة الذين يزورون مصر، لافتاً إلى أن هناك مطالبات كثيرة من السفراء الأفارقة بأن تكون شركة مصر للطيران الناقل الرسمى للعواصم الأفريقية، خاصة فى ظل منافسة خطوط طيران أخرى تدعمها دولها ولها توجهات وأجندات معادية لمصر.

 


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