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أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام

الجمعة، 12 أبريل 2019 02:35 م
أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 626 جنيها للجرام ذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 أبريل 2019 فى مصر بقيمة جنيهين ليعود الذهب للانخفاض بعد أسبوع من الصعود، وسجل سعر الذهب لعيار 21 قرابة  626 جنيها للجرام فى ظل تراجع سعر أوقية الذهب لتسجل 1292 دولار للأوقية بعد أن كسرت الأوقية حاجز المقاومة عند 1300 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم 626 جنيها للجرام
 
سعر الذهب عيار 24 سجل اليوم 715 جنيها للجرام
 
سعر الذهب عيار 18 سجل اليوم 536 جنيها للجرام
 
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5008 جنيها للجرام
 
أوقية الذهب "السعر العالمى": 1292 دولار 
 
 
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أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.
 
أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.
 
وقال إيهاب واصف عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية، إن هناك انخفاض ملحوظ في معروض الذهب فى مصر وكذلك تراجع فى الطلب المحلى على المعدن النفيس.
 
 

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