أبناء القنصل.. ضبط أشخاص يزورون محررات للحصول على قروض من البنوك

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى ضبط ثلاثة أشخاص كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير المحررات الرسمية للحصول على قروض شخصية من البنوك.

جاء ذلك فى ضوء ما أكدته معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الجيزة، بقيام "ثلاثة أشخاص" موظف بإحدى الوحدات الصحية بالحوامدية - عاطلين سبق اتهامهما والحكم عليهما فى العديد من القضايا " بمزاولة نشاطاً إجراميا فى مجال تزوير المحررات الرسمية "الأوراق المقدمة للحصول على قروض شخصية من أحد البنوك" بأسماء أشخاص مختلفة تفيد أنهم عاملين ببعض الشركات المملوكة للدولة على خلاف الحقيقة، حيث يقوم أحدهم بإحضار الشخص المتقدم إلى البنك ويقوم الآخران بتزوير الأوراق المطلوبة مقابل نسبة 10% من مبلغ القرض الذى يتم صرفه من البنك.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم أثناء تواجدهم أمام أحد أفرع البنك بالطالبية، وبحوزتهم مجموعة من الأوراق "مزورة" للحصول على قرض بمبلغ "خمسين ألف جنيه" باسم إحدى السيدات ومثبت بها بأنها موظفة بإحدى الشركات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، وكارنيه يحمل اسم وصورة أحد المتهمين، مُثبت به أنه موظف بشركة حكومية "مزور"، و عقد عمل خاصة بإحدى الشركات التابعة للدولة، خالية البيانات ممهورة بأكلاشيه مقلد منسوب لذات الجهة، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.