‏صور وفيديو.. رفع كفاءة 36 سيارة بمنظومة النظافة لخمس مراكز بالمنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، بأن شركة صيانة الأليات بالمحافظة، قامت برفع كفاءة 36 سيارة تستخدم لأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة، بخمس مراكز هي ( شبين الكوم – الشهداء – بركة السبع – السادات – قويسنا )، وأن رفع كفاءة تلك المعدات شملت الصيانة وتركيب إطارات وبطاريات وعمل اللازم لها.

وأشار السكرتير العام، بضرورة المتابعة المستمرة واليومية لأعمال النظافة، والتأكد من جاهزية السيارات المستخدمة، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية، علي أن المحافظة لن تدخر جهداً في سبيل الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل، من خلال دعم الوحدات المحلية والمراكز والمدن بالمحافظة بالمعدات، والآلات وصيانة المعدات الموجودة بشكل دوري، بحيث تكون جاهزة لأداء مهام وخدمات النظافة والتجميل والحفاظ علي البيئة بشوارع قري ومدن المحافظة للظهور بمظهر لائق وحضارى.