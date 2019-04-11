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وفد البنك المركزى المصرى يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد

الخميس، 11 أبريل 2019 04:52 ص
وفد البنك المركزى المصرى يصل واشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى
رسالة واشنطن – أحمد يعقوب
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وصل منذ قليل، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، إلى العاصمة الأمريكية، واشنطن، لترأس بعثة مصر – بصفته محافظ مصر أمام صندوق النقد - فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى، والتى تقام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بحضور العديد من قادة الاقتصاد ومحافظى البنوك المركزية العالمية.
 
ويحضر الاجتماعات من البنك المركزى المصرى، طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ولبنى هلال، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، ورامى أبو النجا، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى، ومن المقرر أن تتناول الاجتماعات، الموضوعات المتعلقة بالسياسة النقدية، وبرنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وما تحقق من تقدم فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، بعد نحو 3 سنوات من انطلاقه.
 
وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم السبت الماضى، تقرير المراجعة الـ4 لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث أبرز عدة مؤشرات إيجابية حول أداء الاقتصاد المصرى وتوقعات العام المالى القادم وتوقع 5.9% معدل نمو لاقتصاد مصر خلال العام المالى القادم 2019 – 2020، مقارنة بـ5.5% خلال العام المالى الحالى 2018 – 2019.

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اخبار الاقتصاد المصرى

طارق عامر

صندوق النقد الدولى

اليوم السابع بلس




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