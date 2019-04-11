وصول جثمان محمود الجندى إلى مسجد عبد الحكم بأبو المطامير لأداء صلاة الجنازة

البحيرة – ناصر جودة

وصل منذ قليل، جثمان الفنان محمود الجندى، مسجد الشيخ عبد الحكم بأبو المطامير فى محافظة البحيرة، لأداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الظهر، حيث رافق جثمان الفقيد الفنان فاروق الفشاوى، والفنان بيومى فؤاد.

وكان الفنان محمود الجندي توفى عن عمر ناهز 74 عامًا، بإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.

يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرين، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.

والفنان الراحل، اسمه الحقيقى محمود حسين الجندى، ولد فى 24 فبراير 1945، وتخرج من المعهد العالى للسينما، بدأ حياته الفنية فى فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وكان يشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية فى العديد من أعماله الفنية والمسرحية، كما قدم ألبوم غنائى باسم "فنان فقير" عام 1990، وصرح حينها بأنه حاول دخول مجال الغناء، لكنه لم يحب استكمال التجربة.