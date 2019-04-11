video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 11 أبريل 2019 12:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وصول جثمان محمود الجندى إلى مسجد عبد الحكم بأبو المطامير لأداء صلاة الجنازة

الخميس، 11 أبريل 2019 12:19 م
وصول جثمان محمود الجندى إلى مسجد عبد الحكم بأبو المطامير لأداء صلاة الجنازة وصول جثمان الفنان محمود الجندى
البحيرة – ناصر جودة
إضافة تعليق
وصل منذ قليل، جثمان الفنان محمود الجندى، مسجد الشيخ عبد الحكم بأبو المطامير فى محافظة البحيرة، لأداء صلاة الجنازة عليه، عقب صلاة الظهر، حيث رافق جثمان الفقيد الفنان فاروق الفشاوى، والفنان بيومى فؤاد.
 
وكان الفنان محمود الجندي توفى عن عمر ناهز 74 عامًا، بإحدى مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، بعد أزمة مرضية خلال الأيام القليلة الماضية، حيث استمر فى المستشفى لما يقرب من 10 أيام حتى فارق الحياة.
 
يذكر أن الفنان الكبير محمود الجندي كان يواصل خلال الفترة الحالية تصوير مسلسل "حكايتى"، من بطولة ياسمين صبرى ووفاء عامر وأحمد بدير وأحمد حاتم وإدوارد وآخرين، للكاتب محمد عبد المعطى، من إنتاج شركة سينرجى، للمخرج أحمد سمير فرج.
 
والفنان الراحل، اسمه الحقيقى محمود حسين الجندى، ولد فى 24 فبراير 1945، وتخرج من المعهد العالى للسينما، بدأ حياته الفنية فى فترة السبعينيات وقدم العديد من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وكان يشتهر كذلك بصوته العذب وغناء المواويل، وكان يقدم مقاطع غنائية فى العديد من أعماله الفنية والمسرحية، كما قدم ألبوم غنائى باسم "فنان فقير" عام 1990، وصرح حينها بأنه حاول دخول مجال الغناء، لكنه لم يحب استكمال التجربة.
 
جنازة الفنان محمود الجندى (2)
 
جنازة الفنان محمود الجندى (3)
 
جنازة الفنان محمود الجندى (4)
 
جنازة الفنان محمود الجندى (5)
 
جنازة الفنان محمود الجندى (6)
 
جنازة الفنان محمود الجندى (7)
 
جنازة الفنان محمود الجندى (8)
 
جنازة الفنان محمود الجندى (9)
 
جنازة الفنان محمود الجندى (10)
 
جنازة الفنان محمود الجندى (11)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقيب الممثلين وأحمد السقا يشاركان فى تشييع جثمان محمود الجندي بالبحيرة

نبيل الحلفاوى ناعيا محمود الجندى: نعم الفنان الموهوب المبدع الواعى والمتعاون

شاهد.. "دراى على بلوتك ياللى ابتليت دارى".. أشهر مووايل محمود الجندى

أشرف عبد الباقى ناعيا محمود الجندى: "من أجمل الفنانين"

غداً.. أسرة محمود الجندى تتلقى العزاء بمسجد الشرطة بأكتوبر

وزيرة الثقافة ناعية محمود الجندي: جسد العديد من القيم الإيجابية بالمجتمع

محمود الجندي

وفاة محمود الجندي

وفاة الفنان محمود الجندي

جنازة محمود الجندى

عزاء محمود الجندى

محمود الجندى

الفنان محمود الجندى




لا تفوتك
سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

سكاى نيوز: البشير تحت الإقامة الجبرية

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

الإفتاء توضح معنى رفع الأعمال بشهر شعبان فى يومى الاثنين والخميس

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

من هنا يُولد التطرف.. الزوايا طريق الجماعات الإرهابية لغسيل عقول الشباب.. الإخوان تستغلها لنشر أفكارها.. والأوقاف تشدد على غلق غير المطابقة.. وخبراء: مسئولة عن تخريج الإرهابيين

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

ترامب يهدم مخططات الإخوان.. الرئيس الأمريكى يصف إنجازات السيسى بالعظيمة.. وسياسيون: الولايات المتحدة تفهم التحولات السياسية بمصر وتدعمها.. ويؤكدون: تصريحاته بالقمة أبلغ رد على ما تروجه الجماعة الإرهابية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

شاهد.. "مباشر قطر" تفضح استهداف نظام تميم الأندية الأوروبية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

قصة صور .." النقاز و معلول" صداقة تونسية على الأراضى المصرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة