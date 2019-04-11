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باستثمارات 23 مليون يورو

وزير التجارة والصناعة يفتتح أحدث مصنع مصرى فنلندى لتصنيع منتجات التعبئة والتغليف

الخميس، 11 أبريل 2019 04:44 م
وزير التجارة والصناعة يفتتح أحدث مصنع مصرى فنلندى لتصنيع منتجات التعبئة والتغليف وزير الصناعة يفتتح أحدث مصنع مصرى فنلندى لتصنيع منتجات التعبئة
كتب إسلام سعيد
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أكد المهندس عمرو نصار ، وزير التجارة والصناعة ، حرص الوزارة على توفير البيئة والمناخ المناسب أمام الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى قطاع الصناعة المصرية، مشيراً الى أن  مصر تمتلك مزايا تنافسية عديدة تؤهلها لتكون محور ارتكاز للعديد من الصناعات ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلى وانما للتصدير الى مختلف الأسواق الخارجية وبصفة خاصة تلك الأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارية تتيح نفاذ المنتجات بمزايا تفضيلية.

 

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمصنع شركة هوتاماكى الفنلندية للتغليف المرن بمنطقة بولاريس الصناعية بالسادس من أكتوبر بإستثمارات مصرية فنلندية تبلغ 23 مليون يورو ، و شارك بفعاليات الافتتاح لورا كانسيكاس ديبريس سفيرة فنلندا بالقاهرة ، و تشارليز هيويلم الرئيس التنفيذى للشركة والسيد أولّى كوبونين، نائب رئيس شركة هوتاماكى للتغليف المرن، و نايتن سانخ، رئيس شركة هوتاماكى للتغليف المرن بالشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس أيمن قرة، شريك هوتاماكى فى مصر، والمهندس نادر نبيل مديرعام مصنع هوتاماكى للتغليف المرن فى مصر.

وقال الوزير أن المصنع الجديد مقام على مساحة 37 ألف متر مربع ويوفر 250 فرصة عمل جديدة ويستهدف تلبية إحتياجات السوق المحلى من مواد التعبئة والتغليف والتصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية وأسواق الدول العربية، لافتاً إلى أن المصنع يستهدف تحقيق معدلات إنتاج تبلغ 20 مليون يورو سنوياً تخصص 50% منها للتصدير و50% للسوق المحلى .

ولفت نصار ، الى أن المصنع الجديد يمثل إضافة هامة للصناعة المصرية ويأتى متوافقاً مع توجهات الوزارة خاصة فيما يتعلق بجلب التكنولوجيات الحديثة فى التصنيع الى الصناعة المصرية وهو الامر الذى يسهم فى الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصرى فى السوقين المحلى والخارجى، لافتاً فى هذا الإطار الى ان مصر ستستضيف نهاية العام الجارى احد كبريات المعارض الدولية المتخصصة فى مجال التعبئة والتغليف وهو معرض " باك بروسيس" وذلك بالتعاون مع هيئة معارض دوسلدورف الألمانية

 

 


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