وزيرة الهجرة تعلن فتح باب العضوية بمؤسسة "مصر تستطيع"

كتب محمود راغب

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، فتح باب العضوية بمؤسسة "مصر تستطيع"، داعية كل العلماء والخبراء المصريين بالخارج إلى التسجيل والانضمام للمؤسسة.



وقالت وزيرة الهجرة، خلال مؤتمر التدشين الرسمى لمؤسسة "مصر تستطيع" الذى انطلق الأحد الماضى، إن المؤسسة بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وكيان يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم في المجتمعات التى يعيشون بها، لتعميق دور المصريين بالخارج العلمى والبحثى فى العالم.



وتجدر الإشارة إلى أن رابط التسجيل هو: اضغط هنا



وكان الدكتور هانى الناظر رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر تستطيع، والرئيس السابق للمركز القومى للبحوث، قد أوضح أن المؤسسة تهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تضم كل الرموز البارزة من خبرائنا وعلمائنا بالخارج بمختلف تخصصاتهم وأعمارهم، بالإضافة إلى وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى عملية التنمية، خاصة أن مصر لديها أكثر من 30 ألف عالم مصرى فى كل المجالات بالخارج.



وأضاف الناظر أن المؤسسة أيضًا كيان يجمع الخبراء والعلماء المصريين بالخارج البارزين فى شتى المجالات لتقديم علمهم وخبراتهم بما يساند القضايا الوطنية والمشروعات القومية والاستفادة من جهودهم فى عملية التنمية، وتدعيم الروابط القومية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية بينهم وبين الوطن الأم وبين بعضهم البعض.



وفى أعقاب انطلاقها رسميًا استهلت مؤسسة مصر تستطيع أداء مهامها بتوقيع بروتوكولات مع مؤسسات طبية وعلمية وأكاديمية ومجتمع مدنى، وذلك للتعاون فى مجالات متعددة.