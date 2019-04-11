وزيرة التضامن ومحافظ المنيا يفتتحان مركز العزيمة للتأهيل

كتب فريق المحافظات

افتتحت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء قاسم حسين محافظ المنيا مركز العزيمة للتأهيل، والذي يعتبر أول مركز تأهيلي لعلاج مرضى الإدمان في صعيد مصر وفقا ً للمعايير الدولية وذلك بقرية العزيمة بمركز سمالوط شمال المحافظة، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن، ومدحت القاضي رئيس مركز سمالوط، وعدد من التنفيذيين وأعضاء مجلس النواب.

وقالت الوزيرة إننا نضع الصعيد نصب أعيننا وهو همنا الأول ومنه تنطلق أنشطة وزارة التضامن، لافتا إلى أن مركز العزيمة سيكون انطلاقة لصعيد أفضل، وأكدت أنه سيتم تقديم كل الدعم من وزارة التضامن ليكون المركز نقطة إشعاع، وقد وفر حوالي 85 فرصة عمل.

وأضافت أن الإدمان سبب رئيسي لكل مشكلات المجتمع من عنف وانتهاكات ويؤثر أيضا على الإنتاج ومن ثم على الاقتصاد المصري ومن هنا كان المركز نقطة انطلاق لمراكز الإدمان في جميع قرى الجمهورية.

ومن جانبه، أشاد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بجهود الدولة في المواجهة الحاسمة لمشكلة التعاطي والادمان إدراكاً لخطورة هذه المشكلة على المستوى الصحي والاقتصادي والنفسي والاجتماعي وارتباطها بالسلم والأمن المجتمعي وإيماناً بضرورة حشد وتعبئة الجهود والموارد البشرية والمالية في مواجهتها في إطار منظومة عمل متكاملة تستند إلى خطة واضحة المعالم .

كما ثمن المحافظ جهود وزارة التضامن في اكتمال منظومة الحماية الاجتماعية بضم كل مراكز المحافظة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف المساعدات والمعاشات والتعويضات، بالإضافة إلى دورها الواضح في تطوير الأنشطة التي تخص المرأة وترسيخ برامج العدالة الاجتماعية وإتاحة القروض للسيدات من خلال برنامج قروض مستورة.

هذا ويقام المركز على مساحة 10 الآف متر تقريبا ويضم مبنى للنزلاء بطاقة 126 فردا، وصالة جيم وملعب كرة قدم خماسي ومسرح و4 ورش للنجارة والنقاشة والكهرباء والحدادة لتعليم المتعافين حرف مهنية يحتاجها سوق العمل، ويهدف إلى تقديم خدمات في مجال التأهيل النفسي للمتعافين وإعادة دمجهم في المجتمع وإعلاء قيمة العمل، تحت إشراف أخصائيين نفسيين بالصندوق، إلى جانب فرص تدريبية للمتعافين على العديد من الحرف المهنية وإكسابهم المزيد من الخبرات والمهارات.