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وزيرة التضامن تصل المنيا لافتتاح مركز العزيمة لعلاج الادمان

الخميس، 11 أبريل 2019 10:53 ص
وزيرة التضامن تصل المنيا لافتتاح مركز العزيمة لعلاج الادمان جانب من استقبال وزيرة التضامن
المنيا - فريق المحافظات
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وصلت منذ قليل، الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى مركز سمالوط بمحافظة المنيا، لافتتاح مركز العزيمة لعلاج الإدمان، بقرية العزيمة غرب بالقرب من الطريق الصحراوى الغربى القاهرة أسيوط.
 
وكان فى استقبال والى، اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، وأحمد عبيد وكيل وزارة التضامن، ومدحت القاضى رئيس مركز سمالوط، وعدد  من أعضاء البرلمان عن مركز سمالوط، ولفيف من لقيادات التنفيذية والشعبية والامنية بالمحافظة. 
 
 
جانب من استقبال وزيرة التضامن (1)
جانب من استقبال وزيرة التضامن (1)

جانب من استقبال وزيرة التضامن (2)
جانب من استقبال وزيرة التضامن (2)

 


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