وزيرة التخطيط: الدولة مهتمه بتوطين أهداف التنمية المستدامة داخل المحليات

كتبت- هبة حسام

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري برولا دشتى، الأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الاسكوا) وعدد من قيادات الاسكوا، وذلك للتباحث بشأن مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة بين الوزارة والاسكوا، وذلك علي هامش مشاركتها بفعاليات المنتدي العربي للتنمية المستدامة 2019 والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان "تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية".

واتفق الطرفان خلال اللقاء علي العمل علي نموذج محاكاة أهداف التنمية المستدامة ورصد تلك الأهداف حيث أشارت دكتورة هالة السعيد أن النموذج يهدف إلى تحليل السياسات التنموية لمساعدة متخذي القرار لاتخاذ السياسات اللازمة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

كما أوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن عملية رصد مؤشرات التنمية المستدامة تعد بوابة إحصائية لإدخال البيانات الخاصة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة تهدف إلى تحديد الفجوات في البيانات وآليات جمعها باستخدام منهاجيات محددة لضمان جودتها لتحقيق سياسة عدالة توزيع الاستثمار.

وأكدت السعيد علي اهتمام وسعى الدولة نحو توطين أهداف التنمية المستدامة داخل المحليات مشيرة إلى الجهود التي تبذلها الدولة لتنفيذ ذلك مؤكدة علي أهمية التعاون في وضع نموذج للمحليات لإعداد تقارير طوعية داخل كل محافظة.

ومن جانبها أشادت رولا دشتي الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بجهود الدولة المصرية العظيمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلي النتائج الايجابية الملحوظة لبرامج الاصلاح التي تنتهجها وتقوم بتنفيذها الحكومة المصرية، كما لفتت إلي التقربر الطوعي التي قدمته مصر بنيويورك والذي حظي بإشادة واسعه، مؤكدة علي الاستعداد التعام للتعاون مع مصر لدعم جهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

يشار إلى أن، هالة السعيد شاركت بالجلسة العامة الأولى للمنتدى العربى للتنمية المستدامة لعام 2019، والتي أقيمت تحت عنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية" حيث تناولت الجلسة إعطاء لمحة عن التقدم الذي أحرزته المنطقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاهات الرئيسة، انطلاقا من النتائج الأولية للتقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 وبالتركيز على أهداف التنمية المستدامة التى ستُستعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019.

كما ترأست السعيد الجلسة المتخصصة السادسة حول "إعادة التفكير في عدم المساواة في البلدان العربية" علي هامش مشاركتها بالمنتدى، فضلاً عن قيام سيادتها بعقد عدد من اللقاءات الثنائية والتي تضمن لقائها بالدكتور بالدكتور نوري الدليمي وزير التخطيط العراقي، لبحث سبل الاستفادة من الخبرات المصرية في أربع محاور رئيسية، تضمنت تجربة التعداد السكاني ومنظومة موازنة البرامج والأداء إلي جانب تقديم التقارير الوطنية الطوعية، إضافة إلى كيفية القضاء على ظاهرة العشوائيات من خلال برامج الإسكان الاجتماعي.