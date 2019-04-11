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الخميس، 11 أبريل 2019 12:40 م
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نيكى يغلق مرتفعا فى جلسة متقلبة رغم هبوط الأسهم المالية

الخميس، 11 أبريل 2019 12:28 م
نيكى يغلق مرتفعا فى جلسة متقلبة رغم هبوط الأسهم المالية ارتفاع مؤشر نيكى - صورة أرشيفية
رويترز
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ارتفع المؤشر نيكى للأسهم اليابانية فى ختام تعاملات متقلبة اليوم الخميس، بدعم من عمليات شراء بقيادة العقود الآجلة، لكن المكاسب جاءت محدودة بفعل تراجع الأسهم المالية، بعدما عزز محضر اجتماع مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكى) توقعات السياسة النقدية التى تميل للتيسير.

 

وترقب المستثمرون نتائج أعمال شركة ياسكاوا إليكتريك، وهى شركة ذات انكشاف كبير على الصين، كونها تطلق موسم نتائج الأعمال فى اليابان. وتعتبر نتائج ياسكاوا مؤشرا رئيسيا على الطلب الصينى ويراقبها المستثمرون ليروا ماذا تعنى للمصنعين اليابانيين الآخرين، وفقا لما ذكره متعاملون.

 

وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 0.1 % إلى 21711.38 نقطة، بعدما تذبذب بين الصعود والهبوط. وأقبل مستثمرو الأمد القصير على شراء العقود الآجلة حين ارتفع الدولار ليجرى تداوله فوق 111 ينا، بحسب المتعاملين.

 

وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1 % لينهى الجلسة عند 1606.52 نقطة.

 

وخسرت أسهم القطاع المالى بعدما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع صدور بيانات ضعيفة عن التضخم الأساسى الأمريكى عززت التوقعات بأن يُبقى مجلس الاحتياطى الاتحادى أسعار الفائدة مستقرة أو يخفضها مرة بحلول نهاية العام.

 

وهبط سهم مجموعة ميتسوبيشى يو.إف.جيه المالية 1.4%، وتراجع سهم تى آند دى هولدنجز 2.7 % ونزل سهم داي-ايتشى لايف هولدنجز 2.2 %.

 

وهوى سهم ريوهين كيكاكو 9.8 %، بعدما توقعت شركة التجزئة انخفاضا نسبته 6% فى صافى ربحها للسنة المنتهية فى فبراير 2020.

 


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