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ندوة تثقيفية لتوضيح أهمية التعديلات الدستورية في قرية بدخلو بمركز الداخلة

الخميس، 11 أبريل 2019 03:35 م
ندوة تثقيفية لتوضيح أهمية التعديلات الدستورية في قرية بدخلو بمركز الداخلة خلال المؤتمر
كتب فريق المحافظات
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نظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بمركز الداخلة، لشرح التعديلات الدستورية، وإعلان تأييد الحزب لها، في إطار الندوات التي ينظمها الحزب على مستوى الجمهورية، لشرح وتأييد التعديلات الدستورية، للحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة تمهيدًا للوصول إلى ركب التقدم والتنمية.
 
 
وأكد بيان إعلامي صادر عن أمانة الحزب بالمحافظة، أن الندوة أقيمت بمقر مدرسة قرية "بدخلو" التابعة لمركز الداخلة، وشارك فيها عدد من قيادات وأعضاء الحزب بالمركز، لافتا إلى شرح المواد المستهدف إجراء تعديلات عليها، وتوضيح موقف الحزب الداعم لها.
 
وتناولت الندوة التي حاضر فيها محمد علي عبد الغني، أمين الحزب بمركز الداخلة، والدكتورة السيدة علي مشرف، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومساعد أمين الحزب بالمركز، وبعض من الأمناء النوعيين بمركز وقري الداخلة، مواد الدستور التي سيجري الاستفتاء عليها، وكيفية الحشد للاستفتاء وتوزيع الأدوار علي الأمناء للاستفادة بقدراتهم وخبراتهم في هذه المناسبات.
 
ويأتي تنظيم الندوات فى إطار خطة الأمانة العامة المركزية لحزب مستقبل وطن، على مستوى الجمهورية؛ لإعلان موقف الحزب الداعم للتعديلات الدستورية.
 
 
 

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