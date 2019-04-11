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نائب محافظ الوادى الجديد : بدء تنفيذ خطة توسعة مدرسة النجابين الابتدائية

الخميس، 11 أبريل 2019 07:53 م
نائب محافظ الوادى الجديد : بدء تنفيذ خطة توسعة مدرسة النجابين الابتدائية حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد لهيئة الأبنية التعليمية
كتب فريق المحافظات
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وجهت حنان مجدى، نائب محافظ الوادى الجديد، لهيئة الأبنية التعليمية بسرعة البدء فى تنفيذ توسعات بالمدرسة لإستيعاب طلاب المرحلة الإعدادية بالقرية وذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واستجابة لمطلب أهالى قرية النجابين بمركز الداخلة بإنشاء فصول للمرحلة الإعدادية بالمدرسة الإبتدائية الكائنة بالقرية . 

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية بالمدرسة للإطمئنان على سير وانضباط العملية التعليمية، حيث أشادت بالمستوى التعليمى للطلاب مؤكدة على ضرورة تفعيل حصص الأنشطة والمتابعة المستمرة للطلاب تعليميا وإجتماعيا ونفسيا وصحيا.

كما شاركت خلال جولتها طلاب مدرسة " أفطيمه الإعدادية " رحلتهم العلمية بعدد من المواقع بالقرية، مشيدةَ بمشاركتهم المجتمعية فى خدمة البيئة وأهالى القرية.

من ناحية أخرى ،عقدت حنان مجدى، لقاءا مع أهالى القرية للتعرف على مشكلاتهم ومقترحاتهم، حيث وجهت ببحث ودراسة ملف تقسيمات الشباب بالقرية وإمكانية إنشاء مركز شباب وعرضهما على المحافظ، لخدمة أهالى القرية.

 

جولة نائب محافظ الوادى الجديد لهيئة الأبنية التعليمية (1)
جولة نائب محافظ الوادى الجديد لهيئة الأبنية التعليمية (1)

 

جولة نائب محافظ الوادى الجديد لهيئة الأبنية التعليمية (2)
جولة نائب محافظ الوادى الجديد لهيئة الأبنية التعليمية (2)

 

جولة نائب محافظ الوادى الجديد لهيئة الأبنية التعليمية (3)
جولة نائب محافظ الوادى الجديد لهيئة الأبنية التعليمية (3)

 

جولة نائب محافظ الوادى الجديد لهيئة الأبنية التعليمية (4)
جولة نائب محافظ الوادى الجديد لهيئة الأبنية التعليمية (4)

 

جولة نائب محافظ الوادى الجديد لهيئة الأبنية التعليمية (5)
جولة نائب محافظ الوادى الجديد لهيئة الأبنية التعليمية (5)

 


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