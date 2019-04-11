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منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بباريس تشيد بمنظومة حماية المستهلك فى مصر

الخميس، 11 أبريل 2019 08:36 م
منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بباريس تشيد بمنظومة حماية المستهلك فى مصر لقاء منظمة التعاون الاقتصادى
كتب مدحت وهبة
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أشاد رئيس مؤتمر لجنة سياسات المستهلك بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD، بالخدمات المستحدثة التى اطلقها جهاز حماية المستهلك المصرى واعتماد مركز التدريب الدولى والاقليمى لدراسات وسياسات حماية المستهلك وذلك من خلال المؤتمر المنعقد بمقر العاصمة الفرنسية – باريس.

جاء ذلك على هامش مشاركة اللواء دكتور راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، بمؤتمر لجنة سياسات المستهلك رقم 97 المنبثقة من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بمشاركة جميع الدول.

وذكر بيان لجهاز حماية المستهلك اليوم، أن اللواء دكتور راضى عبد المعطى  ،رئيس جهاز حماية المستهلك، عرض خلال المناقشات التجربة المصرية فى مجال حمايه المستهلك لافتا إلى الاهتمام الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا المجال وتصديقه على قانون حماية المستهلك الجديد رقم181 لسنه 2018 وموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على لائحته التنفيذية بجانب دعم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الحكومة المصرية من أجل ضبط منظومة حماية المستهلك

استعرض الدكتور راضى عبد المعطى ، ملامح القانون الجديد لحماية المستهلك حيث أبرز تنظيم القانون لقضايا هامة مثل التجارة الإلكترونيك والإعلانات المضللة و الإجراءات الخاصة بحماية المستهلك وهو الأمر الذى لاقى اهتمام الدول المشاركة ،كما قام رئيس الجهاز بعرض الخدمات المستحدثة التى أطلقها جهاز حماية المستهلك على هامش احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك وذلك من خلال اطلاق خدمه المنافذ الالكترونى "الشاشات التفاعلية" المتوفرة بمواقع متميزة واضحة لتلقى شكاوى المواطنين فى اطار من السهولة واليسر، وايضا خدمه سيارات حماية المستهلك "الضبطيه القضائية" والمقرر انتشارها فى الأسواق والمنافذ التجاريه لمراقبه الأسواق وضبط المنظومة الاستهلاكية والتعامل مع المواطنين ميدانياً .

وأعرب رئيس المؤتمر والوفود المشاركة تقديرهم للدور الرائد الذى يقوم به جهاز حماية المستهلك ، والإشادة بجهوده و تفاعل جميع مؤسسات الدولة مع احتياجات المواطنين والتفاعل مع مشكلاتهم و العمل على حلها بصورة أكثر فعالية و بإجراءات واقعية تساهم فى ضبط المنظومة لافتا الى إن هذه الخدمات المستحدثة يجب أن يحتذى بها مؤكدا إنها تجربة فريدة تستحق التطبيق.

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حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

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