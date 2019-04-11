مظاهرة ضد البريكست أمام مبنى مجلس العموم البريطاني بأعلام الاتحاد الأوربى

كتب- هاشم الفخرانى

شهدت العاصمة البريطانية لندن مظاهرات أمام مبنى البرلمان البريطانى مساء اليوم الخميس ضد خروج بريطانيا من الاتحاد.



مظاهرات ضد البريكست

وحمل المتظاهرون أعلام الاتحاد الأوربى وبالونات بألوان الاتحاد الأزرق ، رافضين اى اتفاق يخص خروج بريطانيا من الاتحاد.



متظاهرة ترتدى الوان الاتحاد

وقالت مصادر دبلوماسية لرويترز إن زعماء الاتحاد الأوروبى وافقوا على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد حتى نهاية أكتوبر على أن تجرى مراجعة فى يونيو.



اعلام الاتحاد الاوربى

وكانت حالة من الارتباك هيمنت على المحادثات البريطانية الأوروبية فى الأسابيع الماضية، بعدما رفض البرلمان البريطانى الاتفاق الذى توصلت له رئيسة الوزراء تيريزا ماى مع زعماء الاتحاد الأوروبى، عدة مرات، مما أثار مخاوف حول احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق.