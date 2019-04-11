مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين فى حادث سير بالسودان

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لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 12 آخرون بإصابات مختلفة، فى حادث سير بالسودان.

ووقع الحادث على الطريق القومى "مدنى - الخرطوم" إثر تصادم سيارة قادمة من الخرطوم مع شاحنة فى الاتجاه المعاكس بالقرب من قرية الكسمبر بمحلية الكاملين، ونتج عن ذلك مصرع 6 أشخاص وإصابة 12 آخرين.

وانتقل لموقع الحادث، العقيد الركن خوجلى محمد خوجلى معتمد محلية الكاملين، و إبراهيم جاد السيد رئيس مجلس تشريعى المحلية، حيث تم نقل المصابين إلى الخرطوم لعلاجهم والجثامين إلى مستشفى الكاملين وتسليمهم إلى ذويهم، وتولت الجهات الأمنية التحقيقات.