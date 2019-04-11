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مستقبل وطن ببورسعيد: التعديلات الدستورية سيكون لها أثرا كبيرا فى زيادة التنمية

الخميس، 11 أبريل 2019 11:19 م
مستقبل وطن ببورسعيد: التعديلات الدستورية سيكون لها أثرا كبيرا فى زيادة التنمية عادل اللمعى آمين عام حزب مستقبل وطن ببورسعيد
بورسعيد -فريق المحافظات
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أكد عادل اللمعى آمين عام حزب مستقبل وطن ببورسعيد "لـ اليوم السابع"، أن التعديلات الدستورية تعد الأهم والأخطر فى تاريخ الدستور المصرى الحالى وسيكون لها أثر كبير في زيادة الإستقرار والتنمية.

وقال اللمعى أننا الآن فى مرحلة دولة قوية تعيش أزهى عصورها  فهناك فائض بالموازنة  من خلال الجانب الإقتصادى وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل التى ستنطلق من محافظة بورسعيد فضلا عن حملة لـ 100 مليون صحة  .

وأضاف أن حزب مستقبل وطن يهتم بالشباب من الدرجة الأولى حيث يقوم  بإعداد دورات تدريبية  داخل إدارة الحزب  لتأهيلهم والإلتحاق بالعمل بالمشروعات القومية شرق بورسعيد .

وتابع اللمعى، أن الحزب أعد برنامج تدريبى لتدريب شباب الخريجين على أسس إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد بعنوان "التدريب من أجل التشغيل" ومن ثم إجتاز 150 متدرب الإختبارات والمقابلات الشخصية الخاصة بالبرنامج .

وفى سياق متصل أكد اللمعى أن الدورات التدريبية التى يقيمها حزب مستقبل وطن فرصة لمشاركة الشباب فى تنمية الإستثمار ببورسعيد فضلا عن إتاحة فرص العمل فى المشروعات الجديدة .

 

 

 

 


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