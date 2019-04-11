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مدير العمل الدولية بالقاهرة: المنظمة أطلقت اتفاقيات لضبط معايير العمل الدولى

الخميس، 11 أبريل 2019 01:49 م
مدير العمل الدولية بالقاهرة: المنظمة أطلقت اتفاقيات لضبط معايير العمل الدولى خلال احتفالية منظمة العمل الدولية
كتب محمود راغب
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قال ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المنظمة قامت بإطلاق عدة اتفاقيات لضبط معايير العمل الدولي، ولتعزيز العمل اللائق.
 
وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، خلال احتفالية منظمة العمل الدولية، التى تقام بإحدى الفنادق الكبرى، بالذكرى المئوية لتأسيسها فى "1919-  2019" ومرور 60 عاما على إنشاء مكتبها بالقاهرة، أن المنظمة دعمت التشريعات الخاصة بسوق العمل في البلاد المختلفة، مشيرا إلى أن المنظمة لديها عدة مكاتب في أفريقيا على رأسها مكتب العمل بالقاهرة.
 
ووجه مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رعايته للمؤتمر وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، مؤكدا أهمية التعامل خلال المراحل المقبلة بطريقة استباقية مع الظروف المختلفة المحيطة بالعمل.
 
والاحتفالية يتم تغطيتها على مستوى 4 قارات من خلال 24 دولة، حيث يتزامن موعد هذه التغطية مع ذكرى جلسة مؤتمر باريس للسلام في 11 أبريل 1919 والتي قبلت مسودة دستور منظمة العمل الدولية، الذى أصبح جزءاً من معاهدة فرساي التي وقعت في 28 يونيو 1919 لإنهاء الحرب العالمية الأولى.
 
وتذاع الاحتفالية عالميا، ويشهدها عددا من الوزراء والسفراء وممثلي المنظمات والهيئات الدولية بالقاهرة، ويتحدث في الاحتفالية محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وموسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية للعمليات الميدانية والشراكات، وإيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة .
 
 
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