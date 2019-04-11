محصل كهرباء يتقمص شخصية مستريح ويستولى على نصف مليون من ضحاياه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخص بسوهاج لاستيلائه على مبالغ مالية من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقاري.

وتلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد بلاغاً من 5 مواطنين مقيمين بدائرة بندر الكرمانية محافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها أربعمائة خمسة وعشرون ألف جنيه لتوظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وأكدت تحريات فرع الإدارة العامة بمباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام "محصل بإدارة كهرباء مركز سوهاج، ومقيم بدائرة بندر الكرمانية محافظة سوهاج بالحصول على أربعمائة خمسة وعشرون ألف جنيه، من المُبلغين بقصد توظيفها لهم فى مجال الاستثمار العقارى مقابل حصولهم على أرباح شهرية، ولم يلتزم بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه للواقعة وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها من المُبلغين، ووجه اللواء إبراهيم الديب مساعد وزير الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.