محافظ بورسعيد يستقبل ممثلى المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى بالوزراء

بورسعيد – السيد فلاح

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدًا من ممثلى مجلس الوزراء أعضاء لجنة المتابعة الميدانية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على مستوى الجمهورية، التى تم إنشاؤها بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تتولى تلقى فحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونيًا، وذلك بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة.

وضم الوفد كل من اللواء أشرف مصطفى ، والعميد أحمد فاضل، والدكتورة رشا عبد المنعم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى ، وتأكيداته لجميع المسؤلين بالدولة بشأن التفاعل والتواصل مع المواطنين وبذل أقصى الجهود لحل كافة المشكلات والقضايا الجماهيرية وتلبية مطالب واحتياجات المواطنين فى إطار احترام القانون والحفاظ على المصلحة العامة للجميع وفى إطار استكمال تنفيذ تطبيقات الحكومة الإلكترونية بمحافظة بورسعيد وبرامج ميكنة الخدمات الجماهيرية التى تقدم للمواطنين إلكترونيًا والتى تستهدف تيسير وتسهيل تقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين فى أسرع وأقل وقت ممكن، والتى تأتى بالتزامن مع وتجهيز وتأهيل محافظة بورسعيد لتصبح المحافظة الرقمية الأولى على مستوى الجمهورية.

وتأتى هذه الزيارة لمحافظة بورسعيد ، لمتابعة موقف وانتظام سير العمل والتعامل مع الشكاوى الجماهيرية والقضايا المجتمعية، ومتابعة ما تم تنفيذه واتخاذه من قرارات لحل تلك الشكاوى، ونسب التنفيذ والوقوف على أية احتياجات ومتطلبات لانتظام سير المنظومة وتفعيلها.

وخلال الزيارة قام أعضاء الوفد بتفقد إدارة خدمة المواطنين بالمركز الرئيسى بديوان عام المحافظة، والالتقاء بالعاملين به للاطمئنان على انتظام سير العمل فى تلقى الشكاوى والرد عليها.

ومن جهته أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، تعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المؤداة للمواطنين فى كافة القطاعات والمجالات وكذلك سرعة التفاعل مع المشكلات وحلها مع التشديد على جميع الجهات الحكومية بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وذلك من أجل تحقيق المزيد من التفاعل والتواصل مع المواطنين وتحقيق طموحاتهم وآمالهم وإيجاد حلول جذرية للمشكلات والقضايا الجماهيرية.

وأشار الغضبان ، إلى أن هناك تعليمات واضحة لجميع رؤساء الأحياء ومديرى المديريات بالعمل الفورى مع اى شكاوى ترد إليهم من المواطنين ، مضيفا أنه يقوم بجولات ميدانية بصفة دائمة من أجل متابعة حب المشكلات على ارض الواقع والاستجابة الشكاوى المواطنين خاصا فى القطاعات الخدمية.

وأشاد أعضاء الوفد الزائر بمستوى الأداء لمنظومة الخدمات الجماهيرية بالمحافظة وإدارات خدمات المواطنين والقائمين على العمل بها.

ومن جانبه قدم العميد أشرف مصطفى ، رئيس الوفد الشكر ، إلى محافظ بورسعيد على إنجاز منظومة الشكاوى الحكومية بالمحافظة بنسبة 96 % موكدًا بأن بورسعيد نموذج مثالى فى التعامل مع الشكاوي.

وأضاف مصطفى ، أن منظومة الشكاوى الحكومية تُعد واجهة عصرية للحكومة تعبيرًا عن رغبتها فى تحقيق التواصل بين المواطنين والدولة عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبة العصر الرقمي ، مضيفا أن الهدف من هذه الجهود هو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة وتعزيز جسور الثقة بين المواطن والحكومة، كما أكد أن هناك عدة مصادر لتلقى الشكاوى منها الخط الساخن "16528" وموقع المنظومة على الإنترنت www.shakwa.eg وكذلك تطبيق "إيجابي" الإلكترونى عبر الهواتف المحمولة.



محافظ بورسعيد يستقبل وفد ممثلي مجلس الوزراء (1)



محافظ بورسعيد يستقبل وفد ممثلي مجلس الوزراء (2)



محافظ بورسعيد يستقبل وفد ممثلي مجلس الوزراء (3)



محافظ بورسعيد يستقبل وفد ممثلي مجلس الوزراء (4)



محافظ بورسعيد يستقبل وفد ممثلي مجلس الوزراء (5)