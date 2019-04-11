محافظ القليوبية يلتقى بوفد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اجتماعا مع وفد من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والمشكلة من اللواء محمود يحيى مدير المتابعة الميدانية، والمهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية، والدكتورة نشوي يحيي مديرة متابعة الجهات الحكومية، وبحضور الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبية، وعدد من مسئولى منظومة الشكاوى الحكومية على مستوى المراكز والمدن والاحياء ومديريات.

وتم عمل تدريب لموظفى منظومة الشكاوى الحكومية في كيفية استقبال الشكوى وسرعة الاستجابة والرد النهائي لرضا المواطن والتأكيد على توحيد مصدر الشكوى وذلك في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية التي تقدمها للمواطنين وتحت شعار "المواطن أولا" وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن تفعيل دور منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء www.shakwa.eg وإطلاق الآلية الجديدة لتفعيل خدمة المواطنين في جميع المحافظات وفتح قنوات ووسائل الاتصال مع المواطنين إلى جانب تفعيل آليات تلقى شكاوى المواطنين بمختلف أجهزة الحكومة وسرعة التعامل معها وإيجاد حلولا جذرية لها.

وخلال الاجتماع أكد المحافظ، أنه آن الأوان لبدء تحقيق شكل جديد للتعامل والتواصل مع المواطنين والتفاعل مع قضاياهم باستخدام واستثمار كافة الإمكانيات المتاحة من وسائل الاتصال وتحقيق الاستثمار الأمثل لمكاتب خدمة المواطنين بجميع المؤسسات والهيئات الحكومية.

وأشار، إلى أنه سوف يتم إعادة هيكلة جميع مكاتب خدمات المواطنين بجميع المصالح الحكومية وإعادة تأهيل ورفع كفاءة العاملين بها وإعداد الكوادر المتميزة من خلال الدورات التدريبية لرفع كفاءة ومستوى الأداء للخدمات الجماهيرية التي تقدم للمواطنين مع الآخذ في الاعتبار المتابعة الدقيقة لجميع مراحل التعامل مع الخدمات المطلوبة وتقييم مستوى الأداء أولا بأول، وإعداد قاعدة بيانات تفصيلية.

ومن ناحيته أكد اللواء محمود يحيى على أن صدور القرار الجمهورى رقم 314 لسنة 2017 بإنشاء منظومة الشكاوى الموحدة وربط جميع الكيانات والمؤسسات الحكومية بها يؤكد على أنها جاءت من أجل إعلاء شأن وقيمة المواطن ولتكون واجهة عصرية للدولة المصرية تتواكب مع التطورات الحديثة وتتفق مع المعايير الدولية للحكومة المنفتحة والمستجيبة والحكم الرشيد.

كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة والاستمرار فى تقديم كافة الخدمات وحل مشكلات المواطنين من خلال النوافذ المتاحة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة ومكاتب خدمة المواطنين، وخلال الجلسة، تم استعراض عددا من النماذج الناجحة للتعامل مع شكاوى المواطنين بالمحافظة وعرض تقرير تفصيلى لإنجازات إدارة خدمة المواطنين.