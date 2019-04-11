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محافظ الإسكندرية: مشروعات بـ5 مليار دولار فى قطاع البترول خلال 3 سنوات

الخميس، 11 أبريل 2019 03:34 م
محافظ الإسكندرية: مشروعات بـ5 مليار دولار فى قطاع البترول خلال 3 سنوات خلال الاجتماع
الإسكندرية جاكلين منير
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افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أول ورشة عمل بعنوان "إعرف قدراتك" تقام بديوان عام المحافظة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، وذلك ضمن حزمة من ورش العمل والدورات التدريبية المتتالية المجانية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية قدرات الشباب وتشجيعهم علي إقامة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، ويتم التدريب بالورشة علي يد خبراء معتمدين.
 
واستهل المحافظ كلمته بالشكر لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعلى رأسه د. نفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على المجهود المبذول لتشجيع الشباب على إقامة مشروعاتهم الخاصة وتذليل العقبات التي يواجهونها، مؤكدا على أهمية تشجيع الشباب على تنفيذ مشروعات صغيرة فهي القاطرة الحقيقة للتنمية لما توفره من فرص عمل ، لافتا إلى أن الدولة تعمل على إقامة المشروعات الكبيرة وإنه خلال الثلاث سنوات القادمة سيقام على أرض الاسكندرية مشروعات في قطاع البترول تقدر بخمسة مليار دولار .
 
 
وأكد قنصوة على دعمه الكامل  لصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر ، مشيراً إلى أنه في المجلس التنفيذي القادم سيتم إصدار قرار خاص بالقوى المحركة لتسهيل التحديات التي تواجه إصدار التراخيص في الإسكندرية كما كلف السكرتير عام المساعد بتسهيل كافة الإجراءات التي تختص بتسهيل التراخيص، موضحاً أنه يتم العمل في الوقت الحالي على هيكلة الخدمات المقدمة ليكون تقديم الطلبات من خلال تطبيقات الموبايل وذلك للتسريع في الإجراءات ولمراقبة المقصر ومحاسبته .
 
 
وفي ختام كلمته ، تمنى قنصوه التوفيق لكل من شارك في ورشة العمل ،آملا أن يرى في كل من شارك نموذجا ناجحا في بناء مشروعه ، لافتا إلى أن المشروعات الصناعية هي وسيلة للنهوض بوطننا للأمام. حضر ورشة العمل اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام المحافظة، و اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة، و الاستاذ محمد صلاح مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فرع الإسكندرية.
 
 
 
 
 
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